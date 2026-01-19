Instituto Duartiano realizó la “Cabalgata por la Patria” para iniciar actos por natalicio de Duarte

El Instituto Duartiano realizó este domingo 18, en la Ciudad Colonial, la denominada "Cabalgata por la Patria", para honrar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte.

El evento marcó el inicio formal del programa de actividades conmemorativas por el 213 aniversario del natalicio del líder trinitario.

Con esta iniciativa, la institución busca resaltar el papel crucial que desempeñó el caballo en las acciones bélicas que permitieron la independencia dominicana.

La jornada comenzó a las 4:00 de la tarde, partiendo desde el Altar de la Patria, desde donde decenas de caballos y jinetes se convirtieron en el centro de atención de dominicanos y turistas. El desfile avanzó por las calles Pina, Padre Billini, Isabel la Católica y Las Mercedes.

Uno de los momentos más solemnes de la tarde ocurrió durante la parada en el parque Duarte, en donde la banda de música del Ejército de República Dominicana interpretó los himnos Nacional y a Duarte.

Acto seguido, los directivos del Instituto Duartiano procedieron a depositar una ofrenda floral ante la estatua del prócer, reafirmando el compromiso de los presentes con la preservación de los valores de libertad, soberanía e independencia que Duarte inculcó al pueblo dominicano.

Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, tomó la palabra para destacar el éxito de la convocatoria, y enfatizó que actividades como esta permiten apreciar los frutos de la entrega incondicional del "Prócer de próceres".

Por su parte, Manuel Alberto Gómez, presidente ad vitam de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH), expresó su satisfacción por la acogida del evento. Señaló que “fue emocionante observar cómo la gente caminaba a pasos agigantados para seguir el galope de los caballos bajo el influjo de los colores patrios”.

El desfile contó además con la participación de diversos colectivos, entre ellos la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (Adopaso) a través de Alexis Thompson, la Caballería de Sangre del Ejército de la República Kalil Haché, el Grupo Trillo de Raulin Browuer y el Grupo Salamanca, representados por Felipe Lugo y Braulio Peralta.

Otras entidades que se sumaron a la manifestación fueron el Club Caballista de Villa Mella, el Grupo La Manada, el Grupo Ciudad Ganadera y el Grupo Monte Plata.

Tras completar el circuito, la cabalgata retornó a su punto de origen en el Altar de la Patria.

