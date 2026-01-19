Profesionales del derecho valoraron la organización y amplitud de la nueva fase de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, aunque señalaron como principal aspecto negativo, la escasez de parqueos.

La abogada Leyda Alexandra Paniagua expresó sentirse conforme con las nuevas instalaciones, destacando que el espacio es más amplio y organizado, lo que facilita el desarrollo de las labores judiciales.

No obstante, advirtió que la limitada disponibilidad de estacionamientos representa una dificultad para abogados y ciudadanos que acuden diariamente al complejo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De su lado, la jurista Rosaura Valdez afirmó que todo lo observado hasta el momento, le ha parecido adecuado, resaltando las mejoras en las áreas de atención y el orden en los servicios.

Desde el inicio de operaciones en noviembre hasta el pasado viernes, la Ciudad Judicial ha recibido alrededor de 10 mil personas. En jornadas recientes, sin incluir el área penal, se han atendido unas 600 personas en un solo día en las jurisdicciones civil y laboral.

Con la integración este lunes de las audiencias en materia penal y los centros de entrevistas, las autoridades estiman una afluencia de hasta 1,300 usuarios diarios.

La primera etapa de apertura del complejo inició el 27 de octubre, mientras que este lunes comenzaron formalmente las audiencias penales.

Entre las novedades se encuentra una nueva sala de espera, diseñada para ofrecer a usuarios y abogados un espacio cómodo y funcional, equipada con 130 sillas, climatización, internet inalámbrico (Wi-Fi) y acceso al rol de audiencias mediante código QR.

Además, auxiliares de servicio estarán disponibles para orientar al público.

Aspectos técnicos

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este está edificada en un solar de 15,346 metros cuadrados, con una estructura de 62,632 m², considerada un referente regional y modelo para futuras obras judiciales en el país. Fue concebida para brindar servicios a una población estimada de 2.9 millones de habitantes.

El complejo cuenta con cuatro niveles y un sótano destinado a parqueos, presenta una arquitectura contemporánea con amplios ventanales de cristal y tecnología integrada, y fue diseñada bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad universal.

Albergará 22 salas de audiencias, además de áreas administrativas y espacios de atención al público, orientados a optimizar la gestión judicial y garantizar un servicio más oportuno y eficiente.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más