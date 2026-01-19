Mirada Femenina ya se está retransmitiendo y llega con una agenda marcada por los grandes temas que definen la actualidad nacional e internacional, poniendo especial énfasis en la profunda crisis que atraviesa Haití y los escenarios que se abren para ese país en 2026, en medio de la violencia, la inestabilidad política y la incertidumbre regional. El programa analiza qué le espera a la vecina nación y cómo su situación impacta directamente a la República Dominicana y al Caribe, en un contexto donde la comunidad internacional sigue sin ofrecer soluciones efectivas.

En el plano global, el espacio aborda el creciente conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia, luego de las amenazas del expresidente Donald Trump, que han llevado a la Unión Europea a estar más cerca que nunca de activar su instrumento anti coerción. El análisis se centrará en las implicaciones geopolíticas de este pulso internacional, el rol de Dinamarca y las posibles consecuencias económicas y diplomáticas de una confrontación que trasciende fronteras y reconfigura alianzas estratégicas.

Además, el programa pasa revista a temas que afectan el día a día de los ciudadanos y las ciudadanas, como el caos del tránsito, la situación económica, denuncias de clientelismo político y hechos internacionales de alto impacto, manteniendo su sello de análisis crítico y opinión informada. Mirada Femenina es conducido por Elvira Lora, Indhira Suero y Esmerarda Montero; se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, a través de los canales 38 de Claro TV, y 39 de Altice, así como por el canal de YouTube AcentoTV. Se retransmite todos los días.

