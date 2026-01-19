La jueza suplente del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Pontetini, aplazó la audiencia preliminar seguida contra implicados en el caso Calamar, de cuyo proceso fueron separados dos imputados por presentar problemas de salud.

Se trata de Ana Linda Fernández y Emir José Fernández, para quienes la magistrada fijó la nueva audiencia para el 16 de febrero, a los fines de que el Ministerio Público responda la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa, pueda conocer los documentos depositados por los querellantes y se pronuncie sobre dos incidentes planteados.

Los incidentes están relacionados con alegada doble persecución penal y la supuesta incompetencia del tribunal, los cuales deberán ser contestados por el órgano acusador en la próxima audiencia.

El caso Calamar involucra una presunta red de corrupción integrada por exfuncionarios del pasado gobierno, acusados de malversar miles de millones de pesos del erario público mediante una estructura que, según el Ministerio Público, operaba en diversas instituciones estatales.

Conforme a la acusación, la red habría implementado un esquema de financiamiento de contratistas a través de contratos simulados y empresas de carpeta, lo que permitió el presunto desvío de más de 21 mil millones de pesos, incluyendo deudas administrativas.

De acuerdo con el expediente, los imputados habrían falsificado sus actas de nacimiento, alterando su contenido con base en un acta presuntamente falsa correspondiente a su madre, Nilda de Paola Nerio. Con esos documentos, se presentaron ante el Ministerio de Hacienda en el marco del caso Calamar, haciéndose pasar por sobrinos de Alessandro de Paola Sanguivanni, propietario de una parcela ubicada en Higüey.

Posteriormente, dicha parcela, identificada como número 4, DC No. 10/11, habría sido vendida al Estado Dominicano por un monto de cuatro mil millones de pesos, en complicidad con el Grupo Donal G.

