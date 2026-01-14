Banco Popular celebra con sus clientes 25 años del Concierto Altagraciano

El Banco Popular Dominicano y el Obispado de la Diócesis Higüey celebraron, junto a los clientes de la región Este del país, la vigésimo quinta edición del Gran Concierto Altagraciano en la Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, rindiendo tributo a la patrona del pueblo dominicano, a través de la música sinfónica.

La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, estuvo acompañada por el reconocido saxofonista y ganador del Latin Grammy Ed Calle. En el escenario, cerca de un centenar de músicos ofrecieron una experiencia sonora envolvente que cautivó al público.

El programa incluyó la interpretación de obras emblemáticas de compositores dominicanos como el “Concierto en la menor para saxofón y orquesta” del maestro Bienvenido Bustamante, y “Fantasía Merengue”, del propio maestro Molina, una pieza que fusiona los ritmos del merengue, pambiche y merengue típico en un formato orquestal vibrante.

Un concierto que reafirma el compromiso cultural y social del Popular

Previo al concierto, la entidad bancaria y el Obispado de Higüey ofrecieron su tradicional cóctel en honor a los invitados en las instalaciones del Museo de la Altagracia “Alejandro E. Grullón E.”, donde la organización financiera reafirmó su compromiso cultural y social con la nación.

Durante este evento, Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, agradeció la confianza de clientes y relacionados con la entidad financiera y destacó el valor simbólico y transformador de esta tradición institucional, impulsada por la entidad bancaria desde hace un cuarto de siglo.

“En el Banco Popular creemos firmemente que el desarrollo pleno no se limita al ámbito económico. Por eso, promovemos también incansablemente el desarrollo social y medioambiental del país. Esos esfuerzos reflejan nuestra visión de una banca más humana, solidaria y sostenible, donde el arte y la cultura ocupan un lugar destacado”, indicó.

En sus palabras, el presidente ejecutivo del Popular hizo referencia al reciente 62° aniversario de la entidad bancaria, recordando el camino recorrido y compartiendo con los presentes un mensaje de optimismo por el futuro y de compromiso con esta región de la República Dominicana: “Este concierto también nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la región Este y, en particular, con la ciudad de Higüey. Aquí hemos acompañado a familias, emprendedores y comunidades, apostando por el turismo sostenible, la innovación, la educación, la sostenibilidad. Son más de seis décadas respaldando a miles de dominicanos en sus proyectos de vida”.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, felicitó a Popular por su constante disposición y colaboración para la realización de este evento, que logra unir lo espiritual con lo artístico de forma ejemplar.

“Con hondo sentido de gratitud al Banco Popular por esta gran iniciativa, les damos la bienvenida a este sagrado recinto cultural, la Basílica de la Madre Protectora del pueblo dominicano, templo donde la fe de generaciones se ha hecho plegaria, historia y esperanza”, dijo el obispo Castro Marte.

Enfantizó que “como Iglesia y como sociedad, deseamos afirmar con una sola voz que estamos llamados a ser una gran familia, unida no por la uniformidad, sino por la consonancia; no por la imposición, sino por la comunión; no por el ruido, sino por la armonía que hace del respeto mutuo amor al bien común”.

En el evento estuvieron presentes autoridades eclesiásticas, provinciales y gubernamentales, así como los principales ejecutivos del banco y del Grupo Popular, entre ellos Manuel E. Jiménez F., presidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano; Manuel Alejandro Grullón Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular y tesorero del Consejo de Directores de la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E.; René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones; Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, entre otros ejecutivos.

Sobre los conciertos altagracianos

Al cumplirse 25 ediciones, los conciertos altagracianos se han consolidado como uno de los actos culturales de mayor relevancia para la República Dominicana en el inicio de cada nuevo año.

Su origen se remonta a 2001, cuando Alejandro E. Grullón E., fundador del Banco Popular y ferviente devoto altagraciano, impulsó esta iniciativa con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de conservación y embellecimiento de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, como un elemento importante del patrimonio nacional y la identidad cultural dominicana.

Estos conciertos cuentan habitualmente con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y solistas nacionales e internacionales invitados, que realzan la experiencia cultural de cada evento.

Sus programas musicales se caracterizan por repertorios de música culta, sacra y sinfónica, así como composiciones de autores dominicanos adaptadas al formato sinfónico para resaltar el aspecto identitario nacional.

Cada año, canales de televisión nacionales y plataformas digitales transmiten el contenido de estos conciertos en torno al 21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, como parte de ese compromiso del Popular como entidad socialmente responsable y catalizadora del desarrollo cultural dominicano, al permitir que miles de personas disfruten desde sus hogares de música sinfónica de alto nivel de forma gratuita.

