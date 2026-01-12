La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) ha anunciado que Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de la edición 41 de los Premios Soberano, a celebrarse el próximo 18 de marzo bajo la producción de César Suárez Jr. La noticia abre el debate sobre el rumbo del principal evento artístico del país.

La elección de Alberti y Duluc, dos figuras con trayectoria y credibilidad, parece apostar más a la seguridad que a la innovación. Ambos han estado vinculados antes a la gala y su retorno refuerza la percepción de que el Soberano se resiste a arriesgarse con nuevas voces o formatos que conecten con públicos más jóvenes y diversos.

Acroarte señala que la premiación es “la principal vitrina del arte y la cultura nacional”, pero las críticas recurrentes apuntan a que el evento ha perdido frescura y se ha convertido en un espectáculo predecible, más centrado en la alfombra roja y los nombres de siempre que en la verdadera diversidad del talento dominicano.

La producción, nuevamente en manos de César Suárez Jr., garantiza experiencia y solvencia, pero también refuerza la idea de continuidad que debe preocuparse por las transformaciones. La dependencia de patrocinadores tradicionales como la Cervecería Nacional Dominicana asegura estabilidad financiera.

En definitiva, Premios Soberano 2026 se perfila como otra edición “memorable” en términos de espectáculo, pero¿es suficiente repetir fórmulas conocidas para mantener la relevancia de la gala más importante del país?

