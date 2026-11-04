Justiniano Montero encontrará un Poder Judicial digitalizado, pero con el reto de reducir la judicialización innecesaria

Justiniano Montero Montero encontrará un Poder Judicial que ha avanzado significativamente en su proceso de transformación digital, con un 91.8 % de las gestiones realizadas en línea en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, así como la integración del 100 % de los tribunales en materia civil y comercial.
Estos avances constituyen parte del escenario institucional en el que asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la modernización tecnológica representa solo una dimensión de los desafíos que enfrenta el sistema judicial, entre ellos mejorar la eficiencia de los procesos, garantizar la independencia de los jueces y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Entre los avances alcanzados por el sistema judicial figuran más de tres millones de documentos firmados digitalmente y más de 50,000 usuarios registrados en las plataformas de Acceso Digital.
Asimismo, fue habilitado el portal oficial justicia.gob.do, que concentra los servicios judiciales en línea y permite la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, con excepción de la penal.
Retos
Elegido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Montero Montero tiene ahora entre sus retos reducir la judicialización innecesaria, fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a las presiones de sectores políticos y económicos, y continuar consolidando la seguridad jurídica en el país.
Además de reducir la judicialización innecesaria, Montero Montero tiene el desafío de garantizar que la transformación digital se traduzca en un acceso efectivo a la justicia para toda la población, superando las barreras socioeconómicas, las desigualdades territoriales y el desconocimiento ciudadano sobre los servicios judiciales disponibles en línea.
También tiene la misión de garantizar un acceso efectivo a la justicia, superando barreras socioeconómicas y desigualdades territoriales.
Sobre Justiniano Montero Montero
Justiniano Montero Montero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cuenta con maestrías y especialidades cursadas en universidades nacionales y extranjeras.
Su trayectoria también está vinculada a la docencia universitaria. Ha impartido clases en instituciones académicas nacionales e internacionales, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), su alma máter, así como en universidades españolas como la Universidad del País Vasco, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Leer más: Segundo relevo generacional de la Suprema abre debate sobre quién presidirá la alta corte
En el ámbito de la administración de justicia, destaca su participación en la implementación de modelos de gestión uniformes en los juzgados de paz y en la elaboración de un manual de buenas prácticas que sirvió de referencia para otros países y organismos de cooperación internacional.
Su experiencia académica, jurídica y administrativa constituye parte del perfil con el que asumiría los desafíos de una justicia que, además de avanzar en la digitalización de sus servicios, debe garantizar independencia, eficiencia y acceso igualitario para los ciudadanos.
Noticias relacionadas
Renovación de la Suprema Corte de Justicia
Compromiso Santiago valora designación de nuevos jueces de la Suprema Corte y destaca experiencia de magistrados del Cibao
ROI denuncia retrasos en la publicación de actas del CNM
CNTD saluda designación de Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia
AIRD valora trayectoria de nuevos jueces de la Suprema Corte y destaca importancia de la independencia judicial
Quién es Ylona María de la Rocha Camilo, nueva jueza de la Suprema Corte especializada en derecho privado y arbitraje
Quién es Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, nuevo juez de la Suprema Corte y primer sustituto de la presidencia
Compartir esta nota