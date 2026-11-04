Iberoamérica respalda que América Latina y el Caribe dirija Secretaría General de la ONU

Los países miembros de la Comunidad Iberoamericana respaldaron una posición común para que una personalidad de América Latina y el Caribe sea titular de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El respaldo surgió durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El posicionamiento regional plantea una mayor representación latinoamericana y caribeña en la dirección del organismo multilateral, que, según el documento respaldado por los cancilleres, solamente ha tenido en una ocasión a una persona procedente de esta región al frente de la Secretaría General.

América Latina reclama mayor representación en la ONU

El documento aprobado por los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana subraya la importancia de avanzar hacia procesos de selección más inclusivos y representativos en Naciones Unidas.

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La posición común busca que América Latina y el Caribe tenga una mayor participación en los principales espacios de dirección del sistema multilateral, en particular en la Secretaría General de la ONU.

El respaldo se produjo durante una reunión que también abordó asuntos de cooperación económica, seguridad regional y coordinación política entre los países iberoamericanos.

Bisonó pide resultados concretos de la cooperación regional

Durante el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor Bisonó, llamó a los países de la región a convertir los compromisos diplomáticos en inversiones, comercio y alianzas productivas.

El canciller consideró necesario aprovechar las capacidades económicas de los Estados iberoamericanos para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer las relaciones comerciales.

Entre sus propuestas mencionó la construcción de cadenas de suministro confiables para contribuir a la seguridad alimentaria, así como el fortalecimiento de la cooperación digital, la ciberseguridad, la trazabilidad de cargas y la seguridad portuaria.

Bisonó también planteó reforzar la coordinación regional frente al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, además de mejorar los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres naturales y emergencias sanitarias.

Haití y la seguridad regional

El funcionario agradeció el respaldo de los países iberoamericanos a los esfuerzos de estabilización de Haití y sostuvo que la situación de seguridad de ese país tiene consecuencias para el conjunto de la región.

La posición dominicana parte de que la crisis haitiana no constituye únicamente un problema interno, sino que también representa un desafío para la seguridad regional y requiere cooperación internacional.

Durante su intervención, Bisonó reconoció los avances alcanzados bajo la presidencia pro tempore de España, entre ellos la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

El canciller reiteró el compromiso dominicano con el multilateralismo y expresó su respaldo a Honduras, país que asumirá la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana.

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