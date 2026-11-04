En inauguración XXX Cumbre Iberoamericana se reafirman pilares del desarrollo regional

El presidente Luis Abinader participó este miércoles en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el Teatro Real de Madrid, España, con la presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, y de mandatarios y representantes de los demás países que integran la comunidad iberoamericana.

En el marco de los 35 años de creación de la Secretaría General Iberoamericana y la celebración de los 30 años de este espacio de diálogo de alto nivel, se resaltó la creciente importancia del diálogo, la cooperación y la solidaridad para alcanzar sociedades más justas, prósperas e inclusivas.

“Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero sí sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones a desafíos más grandes que cualquiera de nuestros países, considerados de manera individual. Y estará en nuestra mano responder con una voz armónica, o 22 voces disonantes”, apuntó el rey Felipe VI.

En sus palabras, instó a los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana a seguir apoyando con fuerzas renovadas su sistema de cumbres, como un ejemplo de entendimiento y de cooperación y por su impacto positivo en ámbitos como la transformación digital, hacer frente a desatores naturales o el cuidado como derecho y bien público, con el objetivo de que “los avances sociales lleguen a todos”.

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La participación del presidente Abinader en este escenario consolida la presencia de la República Dominicana en estos espacios de diálogo y concertación regionales, así como su compromiso con la construcción de respuestas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los pueblos miembros.

Renovación de compromisos de cooperación

Durante sus disertaciones, Pedro Sánchez y Andrés Allamand enfatizaron la necesidad del trabajo conjunto y de renovar los compromisos de cooperación entre las 22 naciones iberoamericanas, que reúnen a más de 700 millones de personas.

“Las Cumbres Iberoamericanas son nuestros vínculos que se convierten en hechos y nuestra solidaridad en compromisos concretos”, expresó Sánchez, recordando como ejemplo palpable que fue en una Cumbre Iberoamericana, donde España adquirió el compromiso de donar una parte de su stock de vacunas frente a la COVID-19 a los países hermanos de la América Latina y del Caribe.

De su lado, Allamand afirmó que “el logro del interés colectivo es el que asegura el interés de cada uno. Un mundo cruzado solo por los intereses individuales es un mundo en que los conflictos aumentan, no disminuyen. Pensamos que es mejor un mundo donde todos progresan, donde nadie se queda atrás, donde los más avanzados no se olvidan de los rezagados”.

Entre los temas a abordar en esta XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno figuran, la transformación digital y la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción del riesgo de desastres, la salud mental de niños y adolescentes, la formación de los jóvenes en competencias digitales, la movilidad académica de profesionales sanitarios y el desarrollo de un turismo sostenible.

Asimismo, los asuntos sociales y desarrollo inclusivo, la cultura, la innovación, la igualdad, la cohesión social, la sostenibilidad medioambiental, el fortalecimiento democrático y el Estado de derecho.

Los 22 países que integran Iberoamérica son, en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los tres países restantes, ubicados en Europa, son: Andorra, España y Portugal.

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