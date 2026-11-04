El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inició las mesas técnicas de diálogo para analizar el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, una propuesta que busca actualizar el marco legal del sector.

Los encuentros, celebrados en el Centro Indotel Cultura Digital, reúnen a representantes de distintos sectores vinculados a las telecomunicaciones y la transformación digital, con el propósito de recibir observaciones y propuestas sobre el borrador legislativo.

Durante la apertura, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó la importancia de escuchar posiciones diversas y propiciar el intercambio de criterios para construir consensos sobre la iniciativa.

Gómez Mazara señaló que la legislación actual data de 1998 y consideró necesario contar con un instrumento que responda a las transformaciones tecnológicas y a las necesidades del sector en el siglo XXI.

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El funcionario explicó que las discusiones no concluirán en las mesas técnicas, sino que tendrán continuidad en el Congreso Nacional, donde el proyecto podrá ser debatido una vez sea presentado durante la segunda legislatura.

También sostuvo que la diversidad de opiniones y las discrepancias forman parte de la cultura democrática y contribuyen a enriquecer propuestas legislativas de esta naturaleza.

El Indotel puso el borrador del anteproyecto a disposición de la ciudadanía el 3 de septiembre de 2026, a través de su portal institucional. Luego, el 22 de septiembre, convocó a los sectores interesados a presentar observaciones, comentarios y propuestas.

Según la institución, ese proceso permitió identificar los temas que requieren mayor análisis y organizar las mesas técnicas que comenzaron esta semana.

¿Qué plantea el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones?

La propuesta legislativa busca actualizar las disposiciones que regulan las telecomunicaciones en República Dominicana e incorporar los cambios relacionados con la infraestructura digital y la conectividad.

El proceso de consulta procura reunir aportes técnicos y jurídicos de los sectores involucrados antes de que la iniciativa continúe su trámite hacia el Congreso Nacional.

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