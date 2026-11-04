Fallece monseñor Jesús María de Jesús Moya

La Iglesia católica dominicana informó del fallecimiento este miércoles 4 de noviembre de monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de la Diócesis de San Francisco de Macorís y una de las figuras de mayor trayectoria pastoral de la región Nordeste.

La Diócesis de San Francisco de Macorís comunicó la noticia con profundo pesar e indicó que ofrecerá posteriormente los detalles relacionados con las honras fúnebres.

Monseñor Moya dedicó su vida al servicio de la Iglesia y a la labor pastoral, educativa y social. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la formación sacerdotal y al acompañamiento de comunidades religiosas.

Más de seis décadas dedicadas al sacerdocio

Monseñor Moya fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1961. El 13 de abril de 1977 fue designado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros y recibió la ordenación episcopal el 21 de mayo de ese año.

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Posteriormente, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de San Francisco de Macorís el 21 de abril de 1984. Permaneció al frente de esa diócesis hasta 2012, cuando el papa Benedicto XVI aceptó su renuncia por razones de edad.

Aportes a la educación y la vida social

Además de su ministerio religioso, monseñor Moya tuvo una destacada participación en el ámbito educativo. Fue fundador de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), institución en la que ejerció funciones de rector y gran canciller.

Su trabajo también estuvo vinculado a iniciativas sociales, la formación de jóvenes y seminaristas y el acompañamiento de comunidades necesitadas.

En septiembre de 2026 recibió el Premio Ciguayo, otorgado en reconocimiento a su trayectoria pastoral y sus contribuciones a San Francisco de Macorís.

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