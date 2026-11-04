El mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón, conocido como «el Guardia», deberá cumplir seis meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

La organización delictiva es investigada tras el decomiso de 237 paquetes de cocaína, con un peso de 243,40 kilogramos, en una gallera del municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

El expediente involucra hasta ahora a dos personas identificadas públicamente: el mayor del Ejército Eusebio Bretón y Alex Orlando Raposo Gómez. La investigación continúa bajo la coordinación del Ministerio Público y la DNCD.

La jueza Cecilia Toribio, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que el militar cumpla la medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales.

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También declaró el expediente de tramitación compleja, como solicitaron los fiscales.

Arresto del militar y declaración de caso complejo

Eusebio Bretón fue arrestado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponía a salir del país con destino a Estados Unidos, a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y el fiscal Andrés Mena Marte, junto con Ramón De La Rosa y Yessica Durán, integrantes de la Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público.

La declaración de tramitación compleja permitirá que la investigación se desarrolle bajo las disposiciones procesales correspondientes a este tipo de expedientes, dada la presunta participación de una estructura criminal con operaciones internacionales.

El decomiso de 243 kilogramos de cocaína en Pedro Brand

El caso tiene como antecedente un operativo realizado el 18 de julio en una gallera situada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte. Allí, las autoridades ocuparon 237 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso de 243,40 kilogramos, según el análisis químico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante el allanamiento fue arrestado Alex Orlando Raposo Gómez, quien recibió tres meses de prisión preventiva y cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con el expediente, los paquetes estaban ocultos en distintos compartimientos acondicionados como caletas dentro de una camioneta Chevrolet Silverado negra, con placa OP00671.

Investigación apunta a una red internacional

El Ministerio Público sostiene que la estructura investigada se dedicaba al traslado de drogas desde La Guajira, Colombia, y territorio venezolano hacia las costas este y sur de República Dominicana.

Según la hipótesis de los investigadores, la organización utilizaba vehículos para transportar los cargamentos hasta distintos centros de acopio. Entre esos lugares figura la gallera de la autopista Duarte, donde presuntamente se habría realizado una transacción relacionada con la droga decomisada.

Las autoridades también ocuparon RD$296,000 en efectivo dentro de un Toyota Corolla negro, con placa de exhibición PP908736. La investigación atribuye ese dinero a una supuesta transferencia de drogas realizada con otra persona, cuya identidad no ha sido divulgada.

En el operativo fueron incautados, además, una escopeta calibre 12, un rifle de perdigones, un chaleco antibalas con las letras «Policía Nacional» y un binocular digital de visión nocturna, entre otros objetos.