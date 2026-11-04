Henry Molina y Justiniano Montero inician transición en la Suprema Corte de Justicia

El presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y su sucesor, Justiniano Montero Montero, sostuvieron una reunión para iniciar el proceso de transición institucional en el Poder Judicial.

Durante el encuentro, ambos magistrados abordaron la situación actual de la institución, así como los retos y desafíos pendientes. También conversaron sobre la coordinación entre las autoridades salientes y entrantes para facilitar el traspaso de responsabilidades.

La reunión marca el inicio de una etapa de intercambio de información y coordinación para garantizar la continuidad de las funciones judiciales y administrativas durante el cambio de dirección.

Montero fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el pasado 2 de noviembre. En esa misma sesión fueron designados otros seis jueces para integrar la Suprema Corte de Justicia.

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Su elección representa un cambio en la dirección del máximo tribunal, al tratarse de un juez de carrera que forma parte de la SCJ desde abril de 2019. Hasta su designación, presidía la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

La juramentación de Montero y de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia está prevista para el martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional. Posteriormente, se realizará la ceremonia de traspaso de mando en la sede del máximo tribunal.

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