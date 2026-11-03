La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) denunció retrasos en la publicación de las actas de elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el marco del proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante una rueda de prensa, la representante de la ROI, Leidy Blanco, sostuvo que, como parte de la transparencia institucional, es indispensable que las actas se publiquen de manera oportuna en cada fase del proceso de selección.

"Como proceso democrático, es fundamental que la transparencia acompañe cada paso. Nunca se habían tardado tanto, ya que hasta el momento solo contamos con dos actas publicadas en el portal web oficial", afirmó Blanco.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De igual forma, valoró positivamente la elección de Justiniano Montero como integrante de la Suprema Corte de Justicia. Consideró que su designación reconoce la experiencia acumulada por el sistema judicial, a partir de su trayectoria profesional.

ROI pide mayor participación femenina en la justicia

Por su parte, la jurista Patricia Santana Nina señaló que la representación femenina en la Suprema Corte de Justicia continúa distante de la paridad.

Indicó que el pleno cuenta con cinco magistradas: Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino, Ylona María de la Rocha Camilo, Miguelina Ureña Núñez y Vanessa Acosta Peralta.

Santana Nina contrastó esa composición con la participación de las mujeres en el gremio jurídico nacional, donde, según indicó, representan el 67 % de sus integrantes.

"Entendemos que la representación femenina debe aumentar, aunque eso no demerita a las cinco seleccionadas, quienes han hecho un excelente trabajo", sostuvo la jurista.