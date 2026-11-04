La designación por unanimidad de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia y la incorporación de seis nuevos magistrados —tres mujeres— marcan un momento de transición para el Poder Judicial de República Dominicana.

El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, culminó el lunes 2 de noviembre un proceso que, con sus luces y sombras, ha puesto en el centro del debate no solo los nombres elegidos, sino la magnitud de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia.

Montero Montero, juez de carrera desde 1998, integrante de la Suprema desde abril de 2019 y hasta ahora presidente de su Primera Sala, civil y comercial, sustituye a Luis Henry Molina.

Al magistrado Montero le acompañan Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo. Villalona Guerrero será primer sustituto del presidente y Ricourt Gómez segunda sustituta.

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Agilizar los procesos judiciales para reducir la mora en los tribunales, garantizar los servicios judiciales a los ciudadanos que carecen de recursos para pagarse la asistencia legal, resistir a las presiones de grupos influyentes y de los políticos, son algunos de los retos y desafíos que deben afrontar los principales integrantes del Poder Judicial para ganarse la confianza de la ciudadanía.

Felicitamos a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia y les deseamos que puedan cumplir con sus responsabilidades, conforme a la ley.