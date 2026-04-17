El fiscal Emmanuel Ramírez presentó ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los argumentos del Ministerio Público durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En su intervención, el representante del órgano acusador detalló presuntas irregularidades en la conformación de empresas vinculadas al proceso, incluyendo el supuesto uso fraudulento de identidades de terceros sin su consentimiento.

Ramírez explicó que, según las investigaciones, personas como el ciudadano George Brickmeyer habrían sido incluidas en documentos societarios sin haber autorizado su participación, negando cualquier vínculo con las compañías señaladas en el expediente.

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Asimismo, el fiscal reiteró que estas acciones formarían parte de una estructura utilizada para sustentar operaciones empresariales relacionadas con contratos suscritos con el Intrant, específicamente en el proyecto de modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Jochi Gómez afirma que “dirán toda la verdad” en próxima audiencia

El empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), aseguró que su equipo de defensa presentará su versión de los hechos en la próxima audiencia, pautada para el viernes 24 de abril.

A su salida de la sala de audiencias, donde la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, conoce la fase preliminar del proceso, Gómez Canaán expresó que el Ministerio Público ya tuvo su oportunidad de exponer.

Hoy el Ministerio Público tuvo su momento con la conmemoración del 24 de abril, el día de la revolución. El próximo viernes nos toca a nosotros hablar, caiga quien caiga, donde continuaremos diciendo la verdad, declaró.

Al ser consultado sobre su defensa material, el empresario reiteró que será en la próxima audiencia cuando ofrecerán mayores detalles. “Esperemos el próximo viernes 24, donde nosotros continuaremos diciendo toda la verdad”, insistió.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más