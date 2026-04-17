La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron once pacas presumiblemente marihuana, durante labores de inspección conjunta, desarrolladas en la provincia de Barahona.
Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, detuvieron en el tramo carretero Enriquillo-Barahona, frente al puesto de chequeo de la Fuerza de Tarea Interagencial, al conductor de un minibus y su acompañante, quienes según informes movilizaban una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas.
Al inspeccionar el vehículo, específicamente en el carretón trasero o maletero, se localizó un saco, que simulaba ser de plátanos, conteniendo dentro 11 pacas de la presunta marihuana, envueltas en papel de aluminio, con un peso preliminar de 18.5 libras. También se incautó una porción del mismo vegetal con un peso de 13.4 gramos.
Las unidades actuantes, confiscaron además en la parte delantera del vehículo, US$ 3,441.00 dólares americanos, seis celulares, documentos y otras evidencias de interés para la investigación.
Los detenidos, quienes serán identificados oportunamente, están siendo entregados a la jurisdicción correspondiente para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.
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