La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron once pacas presumiblemente marihuana, durante labores de inspección conjunta, desarrolladas en la provincia de Barahona.

Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, detuvieron en el tramo carretero Enriquillo-Barahona, frente al puesto de chequeo de la Fuerza de Tarea Interagencial, al conductor de un minibus y su acompañante, quienes según informes movilizaban una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas.

Al inspeccionar el vehículo, específicamente en el carretón trasero o maletero, se localizó un saco, que simulaba ser de plátanos, conteniendo dentro 11 pacas de la presunta marihuana, envueltas en papel de aluminio, con un peso preliminar de 18.5 libras. También se incautó una porción del mismo vegetal con un peso de 13.4 gramos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las unidades actuantes, confiscaron además en la parte delantera del vehículo, US$ 3,441.00 dólares americanos, seis celulares, documentos y otras evidencias de interés para la investigación.

Los detenidos, quienes serán identificados oportunamente, están siendo entregados a la jurisdicción correspondiente para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más