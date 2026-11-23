La familia, las parejas sentimentales y el círculo de amistades de Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha, aparecen mencionados en el expediente de investigación del Caso Rompeolas, que atribuye a personas de su entorno distintos roles en la administración de propiedades, empresas, vehículos y dinero.

El documento depositado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) identifica a su esposa, hijos, hermano, hermanas, sobrinos y personas descritas como allegadas o de confianza. El órgano investigador sostiene que algunos de esos vínculos habrían sido utilizados para colocar bienes a nombre de terceros y manejar recursos que atribuye a actividades de narcotráfico.

Las acusaciones describen un entorno en el que las relaciones familiares y personales se entrelazarían con operaciones económicas investigadas por las autoridades. Estas atribuciones forman parte de la investigación y no implican, por sí solas, una declaración de culpabilidad de las personas mencionadas.

¿Quiénes son los familiares de Fausto Candelario Ortiz mencionados en el expediente?

María del Rosario, su esposa

El expediente identifica a María del Rosario, conocida como Belkis, como esposa de Fausto Candelario Ortiz y madre de varios de sus hijos.

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La investigación sostiene que ella habría administrado o figurado como titular de propiedades, vehículos y empresas que, según la DNCD, pertenecerían al patrimonio de Pacha, pese a estar registrados a nombre de otras personas.

También la identifica como accionista de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, compañía en la que Fausto Candelario Ortiz igualmente figura con participación.

Tauni Castillo Urbaez, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio (Rossy) y María Del Rosario (Belkis).

Tauni Castillo Urbáez, una relación sentimental de más de 10 años

La DNCD señala a Tauni Castillo Urbáez como una persona con quien Fausto Candelario Ortiz habría mantenido una relación sentimental por más de una década.

El expediente le atribuye un papel en operaciones relacionadas con la adquisición de propiedades y transferencias bancarias, y sostiene que habría recibido bienes, incluidos vehículos y una vivienda, vinculados al investigado.

Rosanny Amada Sarmiento, madre de una hija

Otra de las mujeres mencionadas es Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, conocida como Rossy, con quien, según el documento, Fausto Candelario Ortiz tiene una hija.

La investigación sostiene que ella habría administrado propiedades y participado en operaciones inmobiliarias, además de figurar vinculada a una empresa denominada Inversiones AMADOSAR.

Sus hijos

El expediente también identifica a los hijos de Fausto Candelario Ortiz y describe vínculos de estos con empresas y bienes que las autoridades investigan.

Cristian George del Rosario (Bebo Pacha): señalado como hijo mayor de Fausto Candelario Ortiz. El documento lo describe como cercano a su tío Yovani Candelario Ortis y menciona su participación en Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, empresa en la que habría ocupado funciones administrativas.

señalado como hijo mayor de Fausto Candelario Ortiz. El documento lo describe como cercano a su tío Yovani Candelario Ortis y menciona su participación en Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, empresa en la que habría ocupado funciones administrativas. Alexander Algenis Candelario del Rosario (Fiero Baby o Alexander Pacha): identificado como otro hijo de Fausto. La investigación le atribuye participación en la empresa familiar y la titularidad de bienes que, según la DNCD, pertenecerían a su padre.

identificado como otro hijo de Fausto. La investigación le atribuye participación en la empresa familiar y la titularidad de bienes que, según la DNCD, pertenecerían a su padre. Ryan Spencer del Rosario: el expediente lo identifica como hijo de María del Rosario e hijastro de Fausto Candelario Ortiz. También aparece como accionista de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos.

Yovani Candelario Ortis, su hermano y señalado como jefe operativo

Yovani Candelario Ortis, conocido como Pachasito, Caco, El Hombre o Franklin, es identificado como hermano de Fausto Candelario Ortiz.

La DNCD lo señala como jefe operativo de la estructura investigada y describe su función como responsable de coordinar actividades y manejar rutas marítimas en la zona Este del país, particularmente en Miches.

El expediente sostiene que el vínculo entre ambos hermanos habría sido central para el funcionamiento de la organización, con una división de tareas que habría permitido a Fausto limitar el contacto directo con otros integrantes.

Yolanda y Andrea Candelario Ortiz, sus hermanas

El documento también menciona a Yolanda Candelario Ortiz y Andrea Candelario Ortiz, identificadas como hermanas de Fausto y Yovani.

Sobre Yolanda, la investigación sostiene que habría figurado como titular de bienes vinculados a su hermano Yovani.

En el caso de Andrea, conocida como Justina, el expediente le atribuye la administración de bienes y vehículos relacionados con Yovani, además de su vínculo laboral con la Asociación de Propietarios de Transporte Higüey-Miches (APTRAHIMI).

Los amigos y personas de confianza de Pacha

El expediente no se limita al entorno familiar. También identifica personas que, según la investigación, mantenían relaciones de amistad o confianza con Fausto Candelario Ortiz y habrían intervenido en el manejo de recursos o bienes.

Miguel Guerrero Cedeño, una amistad de más de 20 años

La DNCD describe a Miguel Guerrero Cedeño como vecino de la residencia principal de Fausto Candelario Ortiz y asegura que ambos mantenían una amistad de confianza desde hacía más de dos décadas.

Según el documento, esa cercanía habría permitido que Pacha guardara documentos y dinero en poder de Guerrero Cedeño.

Publio Ramón Pión Guerrero, persona de confianza

Publio Ramón Pión Guerrero, conocido como Pulio, es descrito en el expediente como una persona de confianza de Fausto Candelario Ortiz.

La investigación sostiene que habría sido utilizado para figurar como titular de bienes atribuidos al investigado, con el propósito de ocultar su propiedad real.

Gustavo Adolfo Carpio Calderón, cercano en el ámbito financiero

El documento identifica a Gustavo Adolfo Carpio Calderón como una de las personas de mayor confianza de Fausto Candelario Ortiz en el área financiera.

La DNCD lo señala como gerente general de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos y le atribuye funciones administrativas sobre las sucursales de la empresa y el manejo de recursos.

César Augusto Rodríguez Severino (Dondy)

César Augusto Rodríguez Severino, conocido como Dondy, es señalado en la investigación como una persona utilizada para crear y administrar empresas que, según la DNCD, habrían servido para aparentar la titularidad legítima de bienes vinculados a Fausto Candelario Ortiz.

El documento lo relaciona con negocios de restaurantes, discotecas y otras sociedades comerciales.

Una relación profesional que también aparece en el expediente

La investigación menciona a Vera Carolina Brito Roys, conocida como Caro Brito, presentadora de televisión colombiana que habría sido contratada como maestra de ceremonias del restaurante GAL.

El expediente describe pagos por sus servicios en actividades y refiere una entrega de dinero que, según la DNCD, habría ocurrido cuando Fausto Candelario Ortiz la conoció.

La mención aparece en el contexto de los gastos y relaciones de Pacha, pero el documento no establece que se tratara de una pareja sentimental, por lo que no corresponde presentarla como tal.

¿Qué sostiene la DNCD sobre estos vínculos?

La tesis investigativa es que Fausto Candelario Ortiz habría recurrido a familiares, parejas y personas de confianza para registrar, administrar y movilizar bienes y recursos que las autoridades vinculan con actividades ilícitas.

El expediente describe desde participaciones en sociedades comerciales hasta propiedades y vehículos registrados a nombre de terceros, y atribuye a estas relaciones un papel en el ocultamiento de activos y el lavado de dinero.

La investigación coloca así el círculo familiar y personal de Pacha como parte de la estructura que el Ministerio Público busca desarticular en el Caso Rompeolas, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse en el proceso judicial.

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