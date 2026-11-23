El Ministerio Público señala al exjuez del Distrito Judicial de La Altagracia, Teodoro Castillo, alias Adriano, como presunto colaborador de la estructura investigada en el denominado Caso Rompeolas, a través de su ejercicio como abogado y notario.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Castillo habría coordinado con Fausto Candelario Ortiz la colocación de una vivienda a nombre de Willy Manuel Zorrilla Domínguez. Una comunicación del 23 de septiembre de 2022 recoge que, ante la falta de firma de los documentos y debido a que Zorrilla estaba casado, se instruyó que Yovani Candelario Ortiz, alias Caco, decidiera a nombre de quién sería colocada la propiedad.

El documento también describe una operación de entrega de siete mil dólares que serían recibidos en Estados Unidos, a través de María Eustate, en su establecimiento comercial Tita Fashion, por instrucciones relacionadas con Willy.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que, cuando Zorrilla Domínguez inició actividades político-partidarias y aspiró a una posición electiva, habría recibido respaldo de Fausto Candelario Ortiz y de otros integrantes de la organización, quienes supuestamente gestionaron votos y distribuyeron dinero para favorecer su elección.

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El expediente cita comunicaciones entre Wander Alberto Núñez Mercedes, alias Philip, señalado como persona de confianza de Fausto Candelario, y Willy Manuel Zorrilla, en las que presuntamente coordinaban entregas de dinero.

Según la acusación, después de resultar electo regidor, Zorrilla mantuvo un perfil más discreto dentro de la estructura. El Ministerio Público también refiere que Fausto Candelario lo identificaba como su hijastro, mientras que este último lo reconocía como su padre.

Antecedentes y presunto papel en el lavado de activos

El expediente identifica a Teodoro Castillo como un antiguo juez del Distrito Judicial de La Altagracia, desvinculado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con decisiones de no ha lugar en dos procesos por narcotráfico y lavado de activos que involucraban a ciudadanos extranjeros.

Entre los nombres mencionados figuran Leone Ghhirardato, Seddik Abdemadek y Thomas Ninhaus, vinculados al proceso por narcotráfico, así como Dragoslav Yllic, Tony y Dejean Trisic, relacionados con acusaciones de lavado de activos.

El Ministerio Público sostiene que Castillo, en su condición de abogado y notario, habría utilizado sus conocimientos profesionales para asesorar y facilitar operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes y la identidad de sus verdaderos propietarios.

La acusación también le atribuye participación en la elaboración de documentación relacionada con las actividades de Inversiones Candelario, empresa que el órgano acusador vincula a Fausto Candelario Ortiz y su entorno familiar.

Entre las operaciones descritas figuran préstamos, hipotecas presuntamente simuladas e inversiones inmobiliarias, además de contratos que supuestamente buscaban garantizar que las personas utilizadas como titulares formales de las propiedades no pudieran transferirlas ni hipotecarlas sin autorización.

El órgano persecutor sostiene que estas actuaciones habrían permitido dar apariencia de legalidad a bienes presuntamente adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico.

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