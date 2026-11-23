La Policía Nacional investiga dos hechos ocurridos en Baní y Santo Domingo Este: el asesinato de un vigilante privado durante un asalto y la muerte de un hombre que se encontraba detenido por un caso de violencia de género.

El vocero policial, Diego Pesqueira, identificó al vigilante fallecido como Marcos Elpidio Germán Paulino, de 59 años, quien trabajaba en una tienda de capital chino en Baní, provincia Peravia.

Según la versión ofrecida por Pesqueira, el hombre fue herido de bala el pasado viernes y murió el sábado 21 de noviembre. El ataque ocurrió cuando varias personas que se desplazaban en un vehículo gris conversaron con él y, cuando les dio la espalda, le dispararon y lo despojaron de su vehículo.

El portavoz indicó que la investigación está avanzada y que los agentes realizan levantamientos de cámaras de vigilancia, entrevistas y otras diligencias para identificar a los responsables y reconstruir las circunstancias del asalto.

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Investigan muerte de detenido en Santo Domingo Este

En otro caso, la Policía investiga la muerte de un hombre que permanecía detenido por un asunto de violencia de género, en un hecho ocurrido en la calle Puerto Rico, en Santo Domingo Este.

Pesqueira explicó que los investigadores han entrevistado a otros hombres que se encontraban detenidos en el mismo lugar y que esperan los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer la causa de la muerte.

Cuestionado sobre las circunstancias del fallecimiento y los motivos específicos de la detención, el vocero señaló que la información disponible hasta el momento corresponde a reportes preliminares.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las condiciones en que murió el detenido ni sobre las circunstancias específicas del caso de violencia de género que motivó su arresto.

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