El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 97-26, que prohíbe la importación a República Dominicana de mercancías producidas, fabricadas, extraídas, procesadas o elaboradas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

La legislación, integrada por 26 artículos, establece un procedimiento para identificar productos vinculados con estas prácticas, investigar su origen y restringir su entrada al territorio aduanero dominicano.

La Dirección General de Aduanas (DGA) será la autoridad encargada de tramitar las investigaciones y emitir las decisiones administrativas que prohíban las importaciones, mientras que el Ministerio de Trabajo tendrá la responsabilidad técnica de evaluar si existe trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

La norma también incorpora obligaciones para los importadores, mecanismos de trazabilidad y un régimen de medidas provisionales que permite suspender el despacho o retener temporalmente mercancías cuando existan indicios razonables de trabajo forzoso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Cómo se determinará si una mercancía fue producida mediante trabajo forzoso?

La prohibición podrá aplicarse cuando se determine, mediante el procedimiento establecido en la ley, que se utilizó trabajo forzoso en alguna etapa de la cadena de suministro y que existe una relación comprobada con el producto importado.

Aduanas podrá iniciar una investigación de oficio, por iniciativa propia o a partir de una denuncia, informe, alerta o información recibida.

Para evaluar los casos, la institución podrá tomar en cuenta datos proporcionados por importadores, exportadores, organismos internacionales, autoridades extranjeras, entidades públicas, organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

La legislación también permite utilizar investigaciones periodísticas, académicas y técnicas, siempre que contengan información objetiva, verificable y pertinente.

El procedimiento administrativo tendrá un plazo ordinario máximo de 90 días hábiles, desde la notificación de su inicio al importador hasta la decisión final. La ley contempla que ese período pueda extenderse hasta 115 días hábiles mediante las prórrogas previstas.

La decisión de prohibición deberá estar motivada e identificar la mercancía afectada, así como al productor, fabricante, suplidor, instalación productiva o segmento de la cadena de suministro relacionado con la determinación de trabajo forzoso.

¿Qué deberán declarar los importadores?

Uno de los cambios establecidos por la Ley 97-26 es la obligación de los importadores de informar, mediante la declaración única aduanera, si conocen o tienen motivos razonables para considerar que los productos que pretenden ingresar al país fueron elaborados mediante trabajo forzoso.

La declaración tendrá carácter de jurada y deberá sustentarse en la información disponible y en las medidas de debida diligencia razonablemente exigibles.

Sin embargo, la propia legislación establece que esa declaración, por sí sola, no será fundamento suficiente para prohibir una importación o imponer otra restricción definitiva. Su contenido deberá evaluarse junto con las demás pruebas del expediente administrativo.

Las declaraciones falsas constituirán una infracción administrativa conforme al régimen previsto en la Ley 168-21, de Aduanas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

¿Puede Aduanas retener o impedir el ingreso de mercancías?

Sí. Cuando existan indicios razonables de que un producto está vinculado con trabajo forzoso, Aduanas podrá adoptar medidas provisionales mediante un acto administrativo motivado.

Entre las medidas contempladas figuran:

Suspender el despacho aduanero.

Retener temporalmente las mercancías.

Prohibir provisionalmente su importación.

Estas medidas podrán mantenerse durante un máximo de 45 días hábiles y prorrogarse una sola vez por otros 30 días hábiles, mediante una decisión debidamente motivada.

Si al concluir ese período no existe una decisión definitiva, las medidas provisionales quedarán sin efecto.

La ley también permite aplicar las restricciones a mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos o estén sometidas a operaciones aduaneras previas a su importación definitiva.

En esos casos, Aduanas podrá disponer la reexportación de los productos, su destrucción u otra medida permitida por la legislación. Los gastos de almacenamiento, reexportación o destrucción deberán ser asumidos por el importador.

Registro público de mercancías prohibidas

La Dirección General de Aduanas deberá administrar un registro público, actualizado y disponible por medios electrónicos, con las decisiones firmes de prohibición de importación.

El registro incluirá la descripción de los productos afectados, su clasificación arancelaria, la identificación de los productores, fabricantes, suplidores o instalaciones vinculadas con la determinación de trabajo forzoso, el país o región de origen y un resumen de los fundamentos de la prohibición.

La información protegida legalmente no podrá divulgarse.

¿Qué deberán hacer las empresas para evitar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro?

La legislación establece obligaciones de debida diligencia para los importadores que operen en sectores de riesgo identificados por las autoridades competentes.

Estos deberán disponer de sistemas que permitan identificar, prevenir y reducir los riesgos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

Las exigencias serán mayores para los importadores con antecedentes de investigaciones administrativas, alertas de organismos internacionales o prohibiciones relacionadas con sus proveedores.

En esos casos, deberán implementar mecanismos de trazabilidad reforzada que incluyan:

Identificación de proveedores y subcontratistas.

Evaluaciones periódicas de riesgos.

Auditorías independientes.

Canales de denuncia para los trabajadores.

Planes de remediación.

La ley también contempla la posibilidad de revisar una determinación de trabajo forzoso cuando los productores, suplidores, importadores u otras personas con interés legítimo presenten pruebas de que las condiciones que originaron la medida fueron corregidas.

Entre las acciones que podrán demostrar figuran el cese de las prácticas de trabajo forzoso, la reparación de los daños a las víctimas, el pago de salarios pendientes, la devolución de documentos de identidad y la implementación de mecanismos para evitar que estas situaciones se repitan.

El Ministerio de Trabajo tendrá un plazo de 60 días hábiles para evaluar la solicitud y emitir un informe técnico motivado. Si considera que las condiciones fueron remediadas, comunicará su conclusión a Aduanas para que revise las restricciones y determine si corresponde levantarlas o modificarlas.

¿Qué instituciones participarán en la aplicación de la ley?

Además de Aduanas y el Ministerio de Trabajo, la legislación establece mecanismos de coordinación e intercambio de información con el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades competentes.

También contempla la cooperación técnica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos internacionales y autoridades de otros países.

La normativa reconoce, además, el derecho de los importadores, suplidores y demás interesados a defenderse durante los procedimientos administrativos, acceder a sus expedientes, presentar pruebas y alegaciones y recurrir las decisiones por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

Con esta legislación, el país incorpora un mecanismo de control comercial dirigido a impedir la entrada de productos vinculados con trabajo forzoso. Su aplicación dependerá de la capacidad de las instituciones para investigar las cadenas de suministro, verificar las denuncias y sustentar las restricciones con pruebas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más