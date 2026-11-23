El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 98-26, que declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, en San Cristóbal, como Capital Rupestre de República Dominicana.

La legislación, promulgada el 23 de noviembre de 2026, reconoce oficialmente el valor arqueológico y cultural de este complejo, que conserva miles de manifestaciones de arte rupestre atribuidas principalmente a los antiguos pobladores de la isla.

La norma contiene ocho artículos que establecen responsabilidades para distintas instituciones públicas. Entre ellas, dispone que los ministerios de Turismo y Cultura, junto con el Ayuntamiento de San Cristóbal, desarrollen campañas de promoción nacional e internacional sobre la importancia histórica y cultural de las cuevas.

El artículo 5 establece que los recursos necesarios para ejecutar estas acciones deberán consignarse en los presupuestos correspondientes a las instituciones involucradas.

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Un letrero y un plazo de seis meses

La Ley 98-26 también ordena al Ministerio de Cultura instalar un letrero de bronce en la parte frontal de la reserva, con una inscripción que la identifique como Capital Rupestre de República Dominicana.

El artículo 7 concede un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la legislación, para cumplir con esta disposición.

Sin embargo, la declaratoria y las obligaciones institucionales que establece la ley no sustituyen por sí solas las necesidades de conservación, protección y gestión del patrimonio arqueológico.

La normativa contempla acciones de promoción y reconocimiento oficial, pero su aplicación dependerá de la asignación de recursos y del cumplimiento de las responsabilidades establecidas para las instituciones públicas.

¿Qué importancia tienen las Cuevas del Pomier?

La Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier constituye uno de los principales conjuntos de arte rupestre del Caribe.

El complejo está integrado por aproximadamente 55 cavernas, en las que se han identificado cerca de 6,000 pictografías y alrededor de 500 petroglifos.

Estas expresiones incluyen figuras humanas, aves, peces, reptiles y otras representaciones vinculadas con las culturas prehispánicas de la isla, principalmente los grupos taínos e igneris.

Su concentración de manifestaciones rupestres convierte al lugar en un espacio de interés para el estudio de las sociedades que habitaron el territorio antes de la colonización europea.

¿Quién presentó la iniciativa?

El proyecto fue presentado por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La iniciativa recibió aprobación del Senado el 17 de junio de 2026 y posteriormente de la Cámara de Diputados, el 3 de noviembre.

El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo el 19 de noviembre y promulgado cuatro días después.

El artículo 8 establece que la ley entrará en vigor después de su promulgación y publicación, una vez transcurridos los plazos previstos en el Código Civil dominicano. Por tanto, la fecha de publicación en la Gaceta Oficial será determinante para establecer el inicio de su vigencia.

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