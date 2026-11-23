La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) inició la instalación de 1,500 tapas de fibra de vidrio reforzada en registros de alcantarillado sanitario e imbornales pluviales del Gran Santo Domingo, como alternativa a las cubiertas de hierro fundido que son sustraídas para su comercialización como chatarra.

El director de la institución, Fellito Suberví, informó que las nuevas cubiertas están destinadas a sustituir tapas faltantes y reducir los riesgos que representan los registros abiertos para conductores, motociclistas y peatones.

La intervención contempla el uso de tapas clasificadas como D-400, fabricadas para soportar las exigencias del tránsito pesado, según explicó el funcionario. Su composición, además, busca desincentivar los robos, debido a que la fibra de vidrio no tiene el mismo valor comercial como chatarra que el hierro fundido.

La sustracción de estas cubiertas deja expuestas las estructuras del sistema sanitario y pluvial, lo que puede provocar accidentes y permitir la entrada de basura y otros desperdicios a las redes de drenaje.

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Robo de tapas deja registros expuestos

Suberví señaló que el robo de tapas metálicas constituye uno de los problemas que enfrenta la infraestructura de alcantarillado, debido a que quienes las sustraen dejan descubiertos registros ubicados en calles, avenidas y aceras.

La CAASD inició la colocación de las nuevas cubiertas durante el período previo a las festividades navideñas, cuando aumenta la circulación de vehículos y peatones en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El funcionario pidió a la población proteger las instalaciones y denunciar a quienes intenten sustraer las nuevas tapas o causar daños a la infraestructura.

La institución no detalló los sectores donde se instalarán las 1,500 unidades, el calendario de ejecución ni la cantidad de registros que permanecen actualmente sin cubierta en el Gran Santo Domingo.

Tampoco ofreció información sobre el presupuesto destinado a la adquisición e instalación de las tapas.

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