Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras ser atropelladas por una camioneta que circulaba a alta velocidad en la calle Emma Balaguer, del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

El accidente ocurrió pasadas las 3:00 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, en las afueras de un centro nocturno. El conductor habría abandonado el lugar después de impactar a las víctimas y, según informaciones ofrecidas posteriormente por allegados, se encuentra detenido.

El caso también ha generado reclamos de justicia por parte de los familiares de los fallecidos, quienes cuestionan las circunstancias en que ocurrió el atropello. A continuación, los principales detalles conocidos sobre el suceso.

¿Cuándo y dónde ocurrió el accidente?

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, pasadas las 3:00, en la calle Emma Balaguer, del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

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La camioneta impactó a tres personas que se encontraban en las afueras de un centro nocturno. De acuerdo con las informaciones preliminares, el vehículo se desplazaba a alta velocidad antes de atropellarlas.

¿Quiénes fueron las víctimas mortales?

Las personas fallecidas fueron identificadas como Eduarni Calderón, de 25 años, y Raúl Ogando Mejía, de 34. Ambos fueron sepultados este lunes en el cementerio Cristo Redentor, según las informaciones difundidas por sus familiares.

Calderón celebraba su cumpleaños y se despedía de sus acompañantes para regresar a su casa cuando ocurrió el accidente. Su padre, Edward Calderón, pidió que el caso no quede impune y reclamó que el responsable sea sometido a la justicia.

Por su parte, Raúl Ogando Mejía era comerciante y administraba el colmado La Bendición, negocio que tenía desde hacía menos de un año. Su muerte dejó a tres hijos, dos niños de 11 y 5 años y una bebé de apenas un mes.

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¿Qué pasó con la persona herida?

Una tercera persona resultó gravemente herida durante el atropello y fue trasladada al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. Según las informaciones más recientes, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos de ese centro de salud.

Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente su identidad ni un informe médico detallado sobre su evolución.

¿Qué se sabe del conductor de la camioneta?

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por familiares de las víctimas, el conductor abandonó el lugar después del accidente y posteriormente fue detenido por las autoridades.

Allegados de los fallecidos señalaron que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Sin embargo, no se han divulgado resultados de pruebas toxicológicas ni una confirmación oficial sobre esa versión.

También surgieron señalamientos sobre la forma en que ocurrió el atropello. Familiares manifestaron que en un video del accidente se observa al conductor esquivar un vehículo estacionado antes de impactar a las personas, una versión que deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.

¿Qué reclaman los familiares de las víctimas?

Los familiares de Eduarni Calderón y Raúl Ogando Mejía han pedido que el conductor responda ante la justicia y que el accidente no quede sin consecuencias legales.

Edward Calderón, padre de Eduarni, expresó su preocupación por el caso y aseguró que buscará que se haga justicia por la muerte de su hija. "Esa muerte no se va a quedar impune", manifestó.

Laudi Quevedo Mejía, prima de Raúl Ogando, también cuestionó las circunstancias del accidente y afirmó que, según su versión, el conductor estaba bajo los efectos de sustancias. Mientras tanto, Martín Ogando, padre de Raúl, pidió que el responsable sea sancionado: "Yo no quiero millones. Lo que más quiero es que se pudra en la cárcel".

¿En qué estado se encuentra el caso?

El conductor señalado por el atropello habría sido detenido, mientras los familiares de las víctimas mantienen sus reclamos para que responda ante la justicia. No obstante, hasta las últimas informaciones consultadas no se habían ofrecido detalles oficiales sobre su identidad, las pruebas realizadas ni el proceso judicial que se seguiría en su contra.

Las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades deberán ser establecidas por las autoridades a cargo de la investigación.