Enfrentarse a los gatillos policiales, en los llamados intercambios de disparos, ha mandado a 11 presuntos delincuentes a la tumba en Santiago, desde el 16 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2026.

En este mismo período, familiares, abogados y activistas sociales han salvado el pellejo a 12 prófugos, buscados por las autoridades, a quienes la Policía califica de «altamente peligrosos» y «antisociales». Estos se han presentado ante las autoridades para evitar que se cumpla con ellos la advertencia del presidente de la República, Luis Abinader, de que quienes no se entreguen serán buscados por las autoridades.

A diferencia de otras épocas, los casos recientes en Santiago en los que han muerto presuntos delincuentes han generado pocos reclamos sociales, mientras que las acciones policiales reciben aprobación en publicaciones de redes sociales. En algunos casos, incluso, se aplauden las muertes y se lleva la cuenta de las víctimas como si se tratara de una lotería.

En paralelo con las acciones para darles «pa’ abajo» a los prófugos, desde el departamento de Comunicaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en Santiago, se difunden anuncios en los que se exhorta a los presuntos delincuentes a entregarse.

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En los anuncios policiales se repite el llamado a que «se presente por la vía que consideren pertinente, para evitar situaciones mayores».

A todo esto, a las muertes de presuntos delincuentes y las «entregas voluntarias» se suma una serie de apresamientos de prófugos vinculados a distintos delitos, que las autoridades notifican cada día.

Reportes policiales

16-09-2026

Gregori Vásquez Valdez, alias «Gregori Peligro», de 21 años, falleció a consecuencia de heridas de bala luego de enfrentar a tiros a miembros de la Policía durante una intervención registrada en el sector La Vereda, de esta provincia, según reportaron las autoridades.

«Gregori Peligro» era buscado mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0078290 por su vinculación con hechos tipificados como asociación de malhechores y robo. Tenía un registro por robo del 9 de enero de 2026.

18-09-2026

Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias «Mandrake» o «El Mello», falleció luego de resultar herido durante un enfrentamiento a tiros con miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el sector Pontezuela.

Reynoso Cruz era buscado mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0073606 por su presunta vinculación con un hecho ocurrido el 18 de agosto de 2026, en el sector Nueva York Chiquito, de Nibaje, donde un adolescente de 16 años resultó gravemente herido de bala y posteriormente falleció.

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«El Mello» figuraba con siete registros policiales y era objeto de múltiples investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. También se había emitido la orden de arresto núm. 00238-2023 por su presunta vinculación con el doble homicidio de Jonathan Martínez Ciriaco, alias «Yon», y Dalfry Joel Recio, alias «Joel», ocurrido en la jurisdicción de San Francisco de Macorís en 2023.

20-09-2026

Cristofer Almonte Díaz, alias «Niño», de 19 años, era buscado mediante una orden judicial de arresto por la muerte de Amaury Saviñón, alias «Maurito», ocurrida el 14 de agosto de 2026 en el sector Baracoa, de esta ciudad. Falleció tras enfrentar a la Policía en un hecho ocurrido en la avenida Circunvalación Norte, próximo al distrito municipal Las Palomas.

Al ser depurado en el sistema policial, Cristofer Almonte Díaz figuraba como prófugo de la justicia y tenía en su contra la orden judicial de arresto núm. 2026-AJ0070020-001 por homicidio agravado.

23-09-2026

Melvin Francisco, alias «Arturo» o «La Melma», de 25 años, murió tras enfrentar a una patrulla en el sector Las Chinas, del municipio de Altamira, provincia Puerto Plata.

Era requerido por las autoridades mediante la orden judicial de arresto núm. 2026-AJ0067620-001 por su presunta responsabilidad en el homicidio de Víctor Manuel Espinal Luna, alias «Vitico», ocurrido el 6 de agosto de 2026 en el sector Buenos Aires, de Santiago.

Melvin Francisco contaba con cinco registros policiales relacionados con robos, porte ilegal de arma de fuego, impedimento de salida del país y homicidio agravado.

23-09-2026

Un menor de edad, requerido por las autoridades para fines de investigación, fue entregado a la Policía por sus familiares, luego de ser visto en un video difundido en redes sociales con un arma de fuego en la mano, mientras atacaba, junto a un compañero, a un hombre para despojarlo de sus pertenencias.

El menor fue enviado a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

25-09-2026

Antonio Alexander Sime Pérez, alias «Alex», quien era requerido mediante una orden judicial por las autoridades policiales de la ciudad de Moca para fines de investigación en relación con el robo de una motocicleta, se entregó a la Policía con la mediación de sus familiares y del regidor Esmeily Espinal.

26-09-2026

José Ignacio Rodríguez, de 48 años, buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, falleció tras resultar herido durante un enfrentamiento con agentes de la Dicrim en el sector Pastor Bella Vista.

La Policía informó que figuraba con ocho registros policiales correspondientes a distintos años.

27-09-2026

Jesús Alberto Aracena Castillo, alias «Bebeco», quien figuraba entre los individuos más buscados por las autoridades en San Francisco de Macorís, falleció tras enfrentar a tiros a patrulleros en un operativo realizado en el distrito municipal Santiago Oeste, en Cienfuegos, de esta ciudad.

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Bebeco era requerido mediante siete órdenes de arresto relacionadas con homicidio, asociación de malhechores, robos a mano armada, despojo de motocicletas y tentativa de homicidio contra un agente policial, por hechos registrados entre 2023 y 2026.

30-09-2026

Eudy Antonio Infante De León, alias «Nifi» o «Ñifi», de 25 años, quien tenía múltiples registros policiales y una orden de arresto vigente, falleció tras resultar herido durante un enfrentamiento con agentes policiales en el distrito municipal Santiago Oeste, en Cienfuegos.

Según la Policía, Infante De León figuraba con seis registros policiales por asaltos e intento de homicidio, además de tres registros judiciales y dos impedimentos de salida vinculados a procesos por robo calificado y asociación de malhechores. También había sido sometido a la justicia y cumplido condena.

Era requerido mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0079682, de fecha 14 de septiembre de 2026, por presuntas amenazas contra un ciudadano que es testigo en un caso.

También era señalado en investigaciones relacionadas con el asalto a una ciudadana ocurrido en Cienfuegos en 2020; el atraco al establecimiento «Raymond Yaroa», en 2022; y un robo en el que falleció Francisco Carlos Heke Toribio, en el sector Inco II, en enero de 2023.

02-10-2026

Se entregaron a las autoridades Yermy de Jesús Peralta Mena, alias «El Flaco», y Christopher Gracias Sandoval, alias «Manilón» o «Gordo», quienes eran requeridos mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con un hecho delictivo ocurrido en un colmado del sector Las Palomas, municipio Licey al Medio.

El caso está relacionado con un asalto ocurrido el 14 de septiembre, durante el cual Wilton Miguel Arias Arias resultó herido de bala y posteriormente falleció tras permanecer varios días ingresado en un centro de salud.

06-10-2026

Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias «Fernandito», de 33 años, falleció luego de resultar herido tras atacar a tiros a agentes policiales durante un operativo en la calle Cero, sector La Tierra Prometida, municipio de Tamboril.

«Fernandito» era buscado mediante dos órdenes judiciales por asociación de malhechores y robo agravado.

Tavárez Muñoz figuraba con múltiples registros judiciales de varios años, en calidad de imputado y denunciado.

Entre los hechos por los cuales había sido investigado figuran robos, atracos a mano armada y otros hechos delictivos. También se había enfrentado anteriormente a miembros de la Policía Nacional.

Entre sus antecedentes figuran una investigación por un asalto en julio de 2020, un robo mediante descuido registrado en marzo de 2023 y un atraco en mayo de 2024.

06-10-2026

Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, alias «Chicho», falleció mientras recibía asistencia médica, luego de resultar herido durante un enfrentamiento con policías en el sector El Caimito, municipio de Sabana Iglesia. Era buscado por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.

07-10-2026

Se entregó a través de su representante legal, Luis Miguel Vásquez, alias «Priki», de 22 años, quien era buscado mediante la orden judicial de arresto núm. 2025-AJ0040915-003 por su presunta vinculación con la muerte de Juan de Jesús Campos. El hecho ocurrió el 23 de mayo de 2025 en la calle principal del sector Limonal, distrito municipal Las Palomas, municipio de Licey al Medio.

08-10-2026

Jerson Then Rojas, alias «Pato», se presentó ante el despacho del director regional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, con la mediación de sus familiares y un abogado.

Then Rojas era requerido mediante la orden judicial de arresto núm. 2026-AJ0073424-001 por su presunta vinculación con la muerte de Ramón de León Pérez, alias «Neo». El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2026 en una vivienda de la calle Nando Díaz, en el distrito municipal de Jacagua, durante un asalto.

10-10-2026

Isaac De Jesús Fernández Reyes, alias «Guccito», de 21 años, falleció tras atacar a miembros policiales durante un allanamiento realizado en la avenida Imbert, sector Cuesta Colorada, de esta ciudad.

Durante el incidente resultó herido el cabo Rafael Gómez De la Cruz, miembro de la unidad táctica conocida como SWAT.

«Guccito» figuraba con cinco registros relacionados con hechos de robo y homicidio, además de un impedimento de salida del país y cuatro casos judiciales activos.

10-10-2026

Se entregaron a las autoridades policiales Aníbal Tavera Luzón y Argenis Alejandro Taveras Genao, quienes eran requeridos mediante órdenes de arresto por asociación de malhechores y homicidio, en perjuicio de Alejandro Jean Peña Guzmán. El hecho ocurrió el 26 de enero de 2014 en el sector La Herradura, de esta ciudad.

12-02-2026

Se entregó Jean Carlos Estrella Balbuena, alias «Gatillo Alegre», de 34 años, señalado como responsable de tentativa de homicidio en perjuicio del abogado Carlos Ramón Almánzar, de 45 años, a quien hirió de bala. El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2025 en el sector Cecara, de Santiago.

14-10-2026

Se entregó Kalfry Marzar Cruz, alias «Caify», de 33 años, buscado por su presunta vinculación con el homicidio de Edelin Salcedo Cabrera, ocurrido el 21 de mayo de 2023.

17-10-2026

Se entregó Frankely Rosa, de 21 años, quien era buscado por su presunta vinculación con un caso de robo agravado, mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0077792.

La entrega se realizó a través de su representante legal y sus familiares. Fue recibido por un representante del director de la Policía en Santiago, general Jesús Rafael Tejada Tejada.

Posteriormente, el detenido fue entregado a miembros de la Dicrim para los procedimientos correspondientes y su posterior puesta bajo el control del Ministerio Público.

17-10-2026

Luciano Mendoza Santos, alias «El Son» o «Edison», se presentó ante las autoridades a través de sus familiares y un representante legal.

Era buscado en relación con un robo ocurrido el 22 de septiembre de 2026 en una residencia del municipio Villa González.

Mendoza Santos se presentó en el despacho del director local de la Policía, general Jesús Rafael Tejada Tejada, con la mediación del activista social Osvaldo Brito.

17-10-2026

Wideiso Cris, alias «El Menor», de nacionalidad haitiana, falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido de bala durante un enfrentamiento con una patrulla en el sector La Rotonda, del distrito municipal San Francisco de Jacagua.

Era señalado como uno de los presuntos autores, junto a otros dos individuos, del despojo de sus pertenencias a una mujer.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más