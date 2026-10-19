La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) instaló en Los Alcarrizos su cuarta Mesa de Control Social, un mecanismo que busca promover la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos y la gestión de las autoridades.

La iniciativa reúne a representantes municipales, dirigentes comunitarios y funcionarios de la institución, con el propósito de canalizar denuncias, identificar posibles irregularidades y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Con la incorporación de Los Alcarrizos, la Cámara de Cuentas cuenta con cuatro mesas de este tipo, junto con las establecidas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santiago.

Durante el encuentro, el director de Control Social, Bernardo Matías, informó que la institución ha realizado nueve encuentros del programa «La Cámara te Escucha» en Los Alcarrizos.

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Matías sostuvo que el objetivo es procurar que los fondos públicos se traduzcan en servicios esenciales y mejores condiciones de vida para la población. También exhortó a los dirigentes comunitarios a fundamentar sus observaciones en evidencias verificables y evitar la difusión de rumores.

El funcionario explicó que la entidad realiza levantamientos en distintas demarcaciones para fortalecer la participación ciudadana y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos municipales.

Alcaldía y organizaciones comunitarias

El alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos (Junior Santos), valoró la iniciativa y manifestó su disposición de facilitar la información municipal necesaria para el ejercicio de la vigilancia ciudadana.

Santos consideró que la mesa debe servir como un mecanismo preventivo para identificar dificultades, corregir procedimientos y fortalecer la gestión municipal. Asimismo, llamó a los dirigentes comunitarios a participar en las decisiones que afectan a sus comunidades, más allá de presentar denuncias.

Por su parte, el director de la Escuela Nacional de Cuentas, Juan Miguel Pérez, señaló que la participación ciudadana contribuye al fortalecimiento de la democracia y a la recuperación de la confianza en las instituciones públicas.

Pérez indicó que la fiscalización no debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas, sino que también debe evaluar si los recursos se utilizan eficientemente y responden a las necesidades de las comunidades.

En representación de las organizaciones comunitarias, Justino Evangelista, encargado de Comunicaciones de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de Los Alcarrizos (COCDELA), expresó que la mesa representa una oportunidad para conocer los presupuestos destinados a obras públicas, supervisar su calidad y solicitar respuestas a las autoridades.

La actividad contó con representantes de las juntas municipales de Pantoja y Palmarejo Villa Linda, dirigentes de juntas de vecinos, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de la Cámara de Cuentas, entre ellos Gregorit Martínez, secretario interino del Pleno.

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