La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos Polanco, que sea declarado de urgencia y tramitado con prioridad el proyecto de ley que modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, relativo a la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La organización considera insuficiente el plazo de tres meses para que las empresas se adecuen a las nuevas exigencias, el cual vence el próximo 5 de noviembre de 2026.

ANJE advirtió que, si la iniciativa legislativa sigue el procedimiento ordinario, podría ser aprobada después de esa fecha, cuando el régimen de responsabilidad penal empresarial ya esté vigente y la extensión del plazo pierda su propósito.

La entidad señaló que esta situación generaría riesgos para miles de empresas que todavía no han podido adaptarse a los requerimientos y costos del nuevo estándar de cumplimiento penal, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

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No obstante, ANJE reiteró su respaldo a la implementación de un sistema efectivo de responsabilidad penal empresarial y al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento y prevención, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar condiciones reales y proporcionales para que las empresas puedan cumplir con las nuevas disposiciones.

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