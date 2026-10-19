Una mujer de 32 años y dos niños, de nueve y cuatro años, fueron trasladados a un centro médico privado tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes 19 de octubre en la autopista Duarte.
El vehículo, una yipeta Lexus blanca, salió de la autopista, cayó al marginal sur y chocó contra un poste del tendido eléctrico y una escalera de un complejo de apartamentos, frente a las torres Real II.
Una cámara de seguridad captó la secuencia del accidente, en el que la yipeta quedó partida en dos.
Según el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificó el hecho alrededor de las 2:30 de la madrugada.
La mujer fue identificada como Lianny Mercedes Coronado, de 32 años, cuyo nombre figura en el reporte como titular del vehículo. Fue trasladada al centro médico junto con los dos menores que la acompañaban.
Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias que provocaron que el vehículo saliera de la vía ni el estado de salud de los afectados.
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