El vocero de la Policía Nacional, mayor Diego Pesqueira, ofreció este lunes una rueda de prensa en la sede de la institución, en la que informó sobre los avances de las investigaciones de varios hechos violentos y delictivos registrados en los últimos días en el país.

Muerte de una mujer en un caso bajo investigación

El vocero policial confirmó la muerte de Mayra Alejandra Largo, de 36 años, a causa de una herida de arma de fuego que, según las informaciones ofrecidas, le habría ocasionado su pareja sentimental, el primer teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Arcadio Montero de Orio, de 44 años.

Pesqueira aclaró que el imputado se entregó voluntariamente después del hecho y desmintió que hubiera resultado herido durante el incidente.

Montero de Orio permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según informó la institución.

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Avances en el caso del taxista asaltado en Las Américas

Sobre el asalto a un taxista ocurrido el pasado fin de semana en el paso peatonal de la autopista Las Américas, próximo al hospital Darío Contreras, la Policía informó que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a uno de los presuntos responsables e identificado a otros tres, quienes estarían vinculados al sector Villa Duarte y zonas aledañas.

La institución también informó que el vehículo de la víctima fue recuperado el mismo día del hecho.

Las identidades de las personas vinculadas al caso serían dadas a conocer públicamente durante el transcurso de este lunes, de acuerdo con lo informado por el vocero policial.

Matan a un agente policial durante un asalto en El Higüero

La Policía Nacional informó sobre la muerte del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibiza, ocurrida la noche del domingo en el sector El Higüero, municipio Santo Domingo Norte.

Según el informe preliminar, el agente falleció por heridas de proyectil de arma de fuego durante un asalto perpetrado por varios desconocidos en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas.

Los asaltantes despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en el lugar y sustrajeron el arma de reglamento del oficial, quien estaba fuera de servicio.

Un equipo multidisciplinario, en coordinación con el Ministerio Público, trabaja en el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar y apresar a los responsables.

Mujer herida de perdigones en Las Matas de Farfán

En otro hecho ocurrido en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, resultó herida por impactos de perdigones Jenny Severino Sedán, de 33 años.

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía, la mujer fue agredida con una escopeta calibre 12 por su expareja, Melvin Silfredo Peña Rosario, de 62 años, quien posteriormente se ocasionó una herida con la misma arma.

Ambos reciben atenciones médicas en un centro de salud. La institución indicó que está a la espera del diagnóstico médico oficial para continuar con el procedimiento correspondiente.

Investigan agresión a una mujer en un establecimiento de Haina

En relación con el hecho en el que una mujer resultó herida el pasado sábado en un establecimiento nocturno de Quita Sueño, municipio de Haina, Pesqueira informó que el caso continúa bajo investigación.

Las autoridades esperan los informes técnicos del equipo investigador y del Ministerio Público para avanzar en el esclarecimiento del suceso.