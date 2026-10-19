Un total de 314 personas requeridas por la justicia por varios delitos se han entregado de manera voluntaria a las autoridades con corte al 16 de octubre, según informó este lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al destacar los avances operativos y de transparencia en el marco de la reforma policial.

31 de los ciudadanos se entregaron de manera voluntaria a la policía entre el 17 y el 31 de agosto, mientras que 122 lo hicieron en el mes de septiembre y 161 lo han hecho desde el primero al 16 de octubre.

El 22 % de estos apresados cometieron homicidio, mientras que otro 14 % estaba siendo buscado por las autoridades por robo y asalto; un 49 % de los infractores tienen cargos en tráfico de drogas, 38 personas se entregaron a la policía con cargos por agresión física, un 6 % estaba en persecución por robo de vehículos, otras 14 por delitos sexuales y 45 individuos se entregaron por otros delitos.

El anuncio fue realizado tras la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, donde la titular del ministerio presentó un balance detallado de las transformaciones operativas, tecnológicas y formativas que se ejecutan para garantizar la seguridad ciudadana en el país.

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Fortaleza de la educación policial

En el renglón educativo, la funcionaria enfatizó que el proceso de reforma exige ahora un perfil de ingreso más riguroso y un programa formativo intensivo de un año en la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Benito Monción (Vesper Hernández). Como parte de este esfuerzo, anunció que para el próximo mes de noviembre se graduarán 2,400 nuevos agentes bajo este esquema renovado.

Escalamiento del patrullaje por cuadrantes

Respecto a la operatividad en las calles, Raful explicó que se busca superar el déficit histórico en la presencia policial, destacando que al inicio de la gestión solo el 12% del personal realizaba labores preventivas, cifra que hoy supera el 30%.

El plan de expansión del patrullaje por cuadrantes (que inició con una fase piloto en cuatro departamentos) prevé alcanzar una cobertura de 24 departamentos operativos antes de finalizar el año 2026.

La fase dos fue Implementada hace dos semanas abarcando siete departamentos en la provincia La Altagracia y la región Este (Higüey, Valle de Yuma, San Rafael del Yuma, Villa Cerro, La Otra Banda, Friusa y Verón-Punta Cana).

En la tercera fase programada para el 20 de noviembre Incluirá siete departamentos, completando la zona Este con Hato Mayor y El Seibo, e integrando a Puerto Plata, Sosúa, Gurabo, Cienfuegos y el departamento C-6 (El Mirador Sur, donde se fortalece la "Ruta Azul").

La última fase contempla los últimos 6 departamentos en San Cristóbal, Pedernales, C-4 (San Carlos), C-7 (Sánchez Luperón), N-1 (Villa Mella) y E-1 (Villa Duarte).

Tecnología, equipamiento y monitoreo en tiempo real mediante patrullajes

En cuanto al equipamiento y logística, la ministra resaltó el impacto de la tecnología aplicada al trabajo de campo. Actualmente, más de 10,000 agentes de la Policía Preventiva, del nuevo modelo de patrullaje y de direcciones especializadas cuentan con cámaras corporales, cuyos datos son monitoreados e inspeccionados en tiempo real por analistas del Centro de Monitoreo y Vigilancia de la Policía Nacional.

Las intervenciones territoriales y la toma de decisiones se sustentan en un mapa de calor dinámico que evalúa indicadores de criminalidad, heridos en accidentes de tránsito, conflictos sociales y microtráfico. Asimismo, se ha optimizado la interoperabilidad con el Sistema 911 para fortalecer las evidencias presentadas ante el Ministerio Público.

Finalmente, el personal ha sido dotado de nuevos uniformes, cinturones tácticos enfocados en el uso gradual y proporcional de la fuerza e integración de polígonos de tiro en las academias formativas.