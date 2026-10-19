La Dirección General de Migración () presentó una querella penal contra un ciudadano dominicano y otro haitiano detenidos cuando transportaban a tres extranjeros indocumentados en un puesto de control interagencial en Jicomé, municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Los imputados fueron identificados como Jabian Acosta, de nacionalidad dominicana, y David Zachary, haitiano, quien portaba un carné de permiso temporal de trabajo, según informó este lunes la DGM en un comunicado.

De acuerdo con la información, ambos fueron interceptados en flagrante delito mientras se desplazaban en un automóvil con los tres ciudadanos haitianos indocumentados.

La Dirección Jurídica de Migración depositó la querella y se constituyó en actor civil contra los detenidos, a quienes atribuye violaciones de las leyes de Migración, sobre Viajes Ilegales, Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como del artículo 73 del Código Penal, relativo a la asociación de malhechores.

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Los detenidos, el automóvil y los equipos electrónicos incautados fueron entregados bajo custodia militar al procurador fiscal titular del Distrito Judicial de Valverde para los procedimientos legales correspondientes.