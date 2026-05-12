Encuesta Gallup-RD: las materias pendientes del Gobierno y los retos de los partidos minoritarios

A dos años de las próximas elecciones presidenciales, el Gobierno de Luis Abinader, los principales partidos de oposición y los minoritarios enfrentan desafíos que aún no logran superar. Aunque el oficialismo mantiene respaldo en áreas como el turismo, temas como la economía, la seguridad ciudadana y la falta de liderazgo sólido en sectores opositores continúan marcando el panorama político dominicano.

Un escenario fragmentado y sin mayorías claras

Según la más reciente encuesta Gallup-Diario Libre (abril-mayo de 2026), ningún partido político en República Dominicana cuenta actualmente con el respaldo suficiente para garantizar una victoria en primera vuelta en las elecciones de 2028.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la simpatía partidaria con un 30.4 %, mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantienen prácticamente empatados, ambos en torno al 19 %.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que el 23.5 % de los encuestados afirmó no simpatizar con ninguna organización política, reflejando un electorado menos identificado con estructuras partidarias tradicionales y más abierto a figuras individuales o nuevas propuestas.

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Las materias pendientes del Gobierno

Aunque el presidente Luis Abinader mantiene una valoración general favorable, la encuesta refleja opiniones divididas sobre distintos aspectos de su gestión y sobre la situación económica del país.

En términos generales, un 51.7 % de los encuestados considera que Abinader ha sido un “buen presidente”, mientras que un 36.9 % entiende que ha sido un “mal presidente”. Otro 9.7 % lo define como un mandatario “regular”.

Al evaluar áreas específicas del Gobierno, el estudio muestra que el desarrollo y promoción del turismo continúa siendo el aspecto mejor valorado de la gestión oficial, con un 73.4 % de aprobación y apenas un 19.6 % de evaluación negativa.

También reciben valoraciones positivas la educación (67.9 %), el transporte público (58.9 %) y la construcción de obras públicas (57.4 %). En áreas como sanidad (salud) y desarrollo de las zonas rurales, las opiniones aparecen más divididas, aunque predominan ligeramente las valoraciones positivas.

Sin embargo, la encuesta refleja mayores niveles de desaprobación en temas vinculados a la economía y la seguridad. La seguridad ciudadana registra un 55 % de evaluación negativa frente a un 39 % positiva, mientras que la reducción de la pobreza obtiene un 64.5 % de desaprobación y solo un 29.9 % de aprobación.

De igual manera, el control de la deuda pública es una de las áreas peor valoradas, con un 55.9 % de opiniones negativas frente a un 28 % positivas.

En cuanto a la percepción económica, la mayoría de los consultados considera desfavorable la situación del país. Un 62.9 % calificó como “mala” o “muy mala” la situación económica nacional, mientras que apenas un 21.6 % la definió como “buena” o “muy buena”.

La percepción sobre la economía personal también muestra señales de inconformidad. El 43.9 % de los encuestados calificó su situación económica personal como “mala” o “muy mala”, frente a un 30 % que la considera “buena” o “muy buena”. Otro 25.7 % entiende que su situación económica no es ni buena ni mala.

Los resultados reflejan que, aunque el Gobierno mantiene niveles importantes de respaldo en áreas específicas y en la valoración general del presidente, persisten preocupaciones ciudadanas relacionadas con el costo de vida, la seguridad y las condiciones económicas.

Oposición, oficialismo, partidos minoritarios y voto independiente

La encuesta también refleja cómo se encuentran posicionadas las principales fuerzas políticas del país de cara al proceso electoral de 2028, mostrando escenarios distintos dentro del oficialismo, la oposición tradicional y los partidos emergentes.

Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de Turismo, David Collado, lidera ampliamente las preferencias entre simpatizantes oficialistas con un 61.8 % de apoyo como eventual candidato presidencial. En segundo lugar figura la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con 21.1 %.

Resultados encuesta intención del voto presidenciables dentro del PRM.

Más atrás aparecen la vicepresidenta Raquel Peña con 2.5 %; el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, con 1.3 %; así como Guido Gómez Mazara y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, ambos con 1 %. También fueron mencionados Wellington Arnaud con 0.8 %, Jean Luis Rodríguez y Andrés Cueto, con 0.3 % cada uno. Un 9.7 % respondió “ninguno”.

En la Fuerza del Pueblo (FP), el expresidente Leonel Fernández mantiene un amplio dominio interno. Según la medición, un 64.9 % de los simpatizantes de esa organización afirmó que votaría por Fernández como candidato presidencial, mientras que el senador Omar Fernández obtuvo 31.7 %. Apenas un 3.4 % respondió “ninguno”.

Los resultados reflejan que Leonel Fernández continúa siendo la principal figura política de la FP, aunque también evidencian el posicionamiento alcanzado por Omar Fernández dentro del partido y entre sectores más jóvenes del electorado.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la encuesta muestra un escenario más fragmentado. Gonzalo Castillo encabeza las preferencias internas con 48.3 %, seguido por Abel Martínez, con 25.3 %.

Más atrás aparecen Francisco Javier García con 1.7 %, Margarita Cedeño con 1.1 %, Domínguez Brito con 1 % y Charlie Mariotti con 0.7 %.

Sin embargo, uno de los datos más significativos dentro del PLD es que un 21.8 % de los simpatizantes respondió “ninguno”, reflejando un nivel importante de indefinición interna y una posible falta de consenso alrededor de un liderazgo consolidado rumbo a 2028.

La encuesta también evaluó el posicionamiento de los partidos minoritarios y emergentes, cuyos resultados continúan siendo reducidos dentro del panorama político nacional.

En ese segmento, Ramfis Trujillo aparece al frente con apenas un 2 %, seguido de Yadira Marte con 1.9 %, Guillermo Moreno con 1.4 % y Roque Espaillat con 1 %.

Más atrás figuran Miguel Vargas con 0.5 %, Carlos Peña con 0.4 %, así como Rafael Peña García, Pelegrín Castillo y Luis Acosta Moreta, todos con 0.1 %.

No obstante, el dato más revelador es que un 92.4 % respondió “ninguno” al ser consultado sobre figuras de partidos minoritarios, reflejando la baja capacidad de esas organizaciones para conectar con el electorado en el actual contexto político.

El estudio también evidencia el crecimiento de un electorado menos identificado con los partidos tradicionales. Un 23.5 % de los entrevistados afirmó no simpatizar con ninguna organización política, porcentaje que supera individualmente a la Fuerza del Pueblo y al PLD, y que solo queda por debajo del PRM.

Ese comportamiento refleja un escenario político más abierto y menos dependiente de la fidelidad partidaria tradicional. En ese contexto, factores como liderazgo individual, imagen pública y capacidad de conexión con sectores independientes adquieren cada vez mayor relevancia rumbo a 2028.

Un panorama abierto hacia 2028

De cara al proceso electoral de 2028, el panorama político dominicano continúa marcado por la fragmentación y la ausencia de mayorías consolidadas.

Mientras el oficialismo enfrenta el reto de responder a las demandas en materia económica, seguridad y servicios públicos, la oposición y los partidos emergentes buscan fortalecer liderazgos y construir propuestas capaces de conectar con un electorado cada vez más distante de las estructuras políticas tradicionales.

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Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más