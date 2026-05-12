La República Dominicana anunció este martes que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.

Un memorando de entendimiento de carácter no vinculante establece que República Dominicana permitirá el "ingreso temporal y excepcional" de deportados por EE. UU. "sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito", que no sean haitianos ni menores no acompañados.

Todo lo financia EEUU

Estas acciones se aplicarán "caso por caso" y contarán con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para "asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

De acuerdo con la Cancillería, este mecanismo no alterará la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza, en un país donde desde octubre de 2024 se deportan unos 10 mil migrantes haitianos por semana.

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Esta política migratoria dominicana se produce a pesar de que organismos internacionales han pedido que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde, en el primer semestre de 2025, más de 4 mil personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

Regresan las aeronaves militares de Estados Unidos

Aviones militares de EEUU en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) de RD en enero de 2026.

República Dominicana y EE. UU. acordaron además una extensión "temporal" del acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en instalaciones dominicanas que ya eran utilizadas previamente en la lucha contra el narcotráfico, bajo la coordinación de las autoridades dominicanas.

El Ministerio de Exteriores destacó que esta colaboración con Estados Unidos tiene como objetivo mejorar la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y "contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios".

Giro en la posición oficial dominicana

El anuncio de este martes marca un giro significativo en la posición oficial dominicana: hasta ahora, el país se había limitado a deportar migrantes irregulares desde su propio territorio —126.790 extranjeros expulsados solo entre enero y abril de 2026, según la Dirección General de Migración—, pero nunca había aceptado recibir personas deportadas por un tercer país.

Con este acuerdo, el Gobierno del presidente Luis Abinader asume por primera vez el rol de país receptor de tránsito en el marco de la política migratoria de Estados Unidos, una función que hasta ahora habían desempeñado naciones como El Salvador, Panamá y Costa Rica.

Esto coloca a República Dominicana en una posición nueva dentro del esquema regional de deportaciones impulsado por la administración Trump.

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