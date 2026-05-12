El presidente de Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, ofreció disculpas este martes luego del incidente registrado en uno de los ascensores del Edificio Corporativo 323, ubicado en la avenida 27 de Febrero, Distrito Nacional, minutos antes del inicio de una rueda de prensa sobre la campaña educativa contra la extorsión y el chantaje digital en República Dominicana.

El hecho ocurrió cuando varios periodistas y comunicadores quedaron atrapados durante 40 minutos mientras se dirigían a la actividad convocada por Indotel, situación que generó incomodidad entre los presentes debido al tiempo de espera y las dificultades experimentadas dentro del elevador antes de ser auxiliados.

Guido Gómez Mazara

Durante su intervención, Gómez Mazara lamentó lo sucedido y expresó que comprendía el malestar generado por el incidente. Aunque aclaró que no tuvo responsabilidad directa en el hecho, reiteró sus excusas a los miembros de la prensa afectados y señaló que la gran cantidad de personas presentes pudo influir en la situación.

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“Si un elemento incidental, en el que personalmente no tengo culpa, le afeó el día, le molestó y le fastidió, yo reitero las excusas”, expresó el funcionario durante su participación ante la prensa.