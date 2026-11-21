El nombre del empresario Eliezer Salvador Matos, conocido como "Chey", ha aparecido en las noticias por acontecimientos distintos durante los últimos 16 años. El más reciente es la investigación sobre la muerte de la joven Melissa Medina, pero antes había figurado en las informaciones sobre un atentado a tiros del que fue víctima y por su intervención para trasladar al expelotero David Ortiz a un centro médico en 2019.

Salvador es propietario del consorcio de bancas deportivas Presidente Sport. Su nombre ha vuelto a generar atención pública luego de que se conociera que estuvo entre las personas relacionadas con las circunstancias previas al fallecimiento de Medina, ocurrido el 17 de noviembre de 2026 en un apartamento del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

Estos son los principales episodios documentados en los que ha aparecido el empresario.

1. El atentado a tiros que sufrió en 2010

El 31 de julio de 2010, Salvador resultó herido de bala en el estacionamiento del restaurante Tony Roma’s, ubicado en la avenida Sarasota, en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.

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Las publicaciones periodísticas de la época relacionaron el incidente con una discusión por una presunta deuda de RD$15 millones entre Salvador y Héctor Ramírez Pinedo, conocido como "Come Hoyo". En el altercado intervino el general retirado de la Policía Nacional Ricardo Emilio Rodríguez Taveras, señalado como la persona que disparó contra el empresario.

Por el hecho, un juez de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a Rodríguez Taveras y Ramírez Pinedo. Posteriormente, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción.

Salvador recibió varias heridas de bala y era propietario de la banca Presidente Sport, según las informaciones publicadas entonces por Diario Libre.

2. Trasladó a David Ortiz después del atentado de 2019

El 9 de junio de 2019, el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz fue herido de bala mientras se encontraba en el establecimiento Dial Bar & Lounge, en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

Salvador fue quien trasladó a Ortiz en su vehículo hasta el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, donde el exjugador recibió atención médica de emergencia.

Al día siguiente, el empresario ofreció declaraciones a medios de comunicación sobre lo ocurrido. Relató que había presenciado el momento en que Ortiz recibió el disparo y describió cómo lo llevó al centro de salud.

Después de trasladar al expelotero, Salvador fue interrogado durante varias horas por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y posteriormente quedó en libertad, de acuerdo con publicaciones periodísticas de ese momento.

Su participación en el traslado también fue reconocida públicamente por Tiffany Ortiz, esposa del exjugador.

3. ¿Qué se sabe de su relación con el caso Melissa Medina?

El nombre de Salvador volvió a aparecer en las noticias en noviembre de 2026, tras la muerte de Melissa Medina, de 22 años, ocurrida en un apartamento del ensanche Piantini.

Las informaciones periodísticas lo identificaron entre las personas que estuvieron relacionadas con las circunstancias previas al fallecimiento de la joven.

Su abogado, Valentín Medrano, ofreció una versión según la cual Salvador no estaba en el apartamento cuando Medina comenzó a presentar complicaciones de salud. De acuerdo con el jurista, el empresario acudió después de recibir una llamada de otra joven que acompañaba a Medina y que solicitó su ayuda.

La defensa sostuvo que Salvador participó en el intento de auxiliar a la joven y trasladarla para recibir atención médica. También aseguró que los registros de llamadas y las imágenes de las cámaras de seguridad permitirían comprobar esa versión.

La Policía Nacional informó el 20 de noviembre que todavía no había entrevistado directamente a Salvador y que esperaba los resultados de Patología Forense para determinar las próximas diligencias. El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que la institución había conversado con su abogado.

Ese mismo día, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó que las personas que el Ministerio Público consideraba pertinentes ya habían sido interrogadas y que, de ser necesario, se requeriría a otras.

La fiscal informó que los hallazgos preliminares apuntaban a una falla cardíaca, aunque todavía debía establecerse qué la provocó.

Hasta las informaciones oficiales divulgadas el 20 de noviembre, Salvador no había sido identificado públicamente por las autoridades como imputado por la muerte de Melissa Medina.

Tres episodios distintos, tres situaciones diferentes

La aparición del nombre de Eliezer Salvador en estos acontecimientos responde a circunstancias diferentes: en 2010 fue víctima de un ataque a tiros por el que otras dos personas recibieron prisión preventiva; en 2019 trasladó a David Ortiz a un centro médico después del atentado contra el expelotero y fue interrogado por las autoridades; y en 2026 ha sido mencionado en las informaciones sobre la muerte de Melissa Medina, un caso que continúa bajo investigación.

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