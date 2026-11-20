El empresario dominicano Eliezer Salvador Matos, conocido como "Chey", ha vuelto a ocupar la atención pública tras ser mencionado en las investigaciones relacionadas con la muerte de la influencer y emprendedora Melissa Medina, de 22 años, ocurrida el martes 17 de noviembre en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

Salvador, de 60 años, es conocido principalmente por su vinculación al sector de las apuestas deportivas, donde figura como propietario del consorcio Presidente Sport, una empresa dedicada a la operación de bancas de apuestas en República Dominicana.

Su trayectoria pública ha estado marcada por varios acontecimientos que trascendieron el ámbito empresarial, entre ellos un ataque a tiros del que fue víctima en 2010 y su intervención para auxiliar al exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, después de que este resultara herido de bala en 2019.

De acuerdo con reseñas biográficas publicadas sobre el empresario, nació en 1966 en Galván, provincia Bahoruco, y se trasladó a Santo Domingo durante su infancia.

El atentado a tiros que sufrió en 2010

Uno de los primeros acontecimientos que llevaron a Salvador a los titulares ocurrió el 31 de julio de 2010, cuando resultó herido de bala en el estacionamiento del restaurante Tony Roma’s, ubicado en la avenida Sarasota, en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.

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Según las publicaciones periodísticas de aquella época, el incidente se produjo en medio de una discusión relacionada con una presunta deuda de RD$15 millones.

Las investigaciones identificaron al general retirado de la Policía Nacional Ricardo Emilio Rodríguez Taveras como la persona acusada de disparar contra el empresario.

A raíz del hecho, la Justicia impuso tres meses de prisión preventiva al exoficial, mientras avanzaba el proceso judicial.

El caso recibió una amplia cobertura mediática debido a la condición de empresario de Salvador y a la participación de un antiguo alto oficial policial.

Su participación tras el atentado contra David Ortiz

Nueve años después, Salvador volvió a convertirse en noticia por su participación en el auxilio al exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, quien recibió un disparo la noche del 9 de junio de 2019 mientras compartía en el establecimiento Dial Bar & Lounge, ubicado en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

Tras el ataque, el empresario trasladó al exbateador de los Medias Rojas de Boston en su vehículo hasta el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, donde recibió atención médica de emergencia.

Posteriormente, Salvador ofreció declaraciones a distintos medios de comunicación sobre lo ocurrido aquella noche y explicó cómo logró llevar al pelotero hasta el centro de salud.

Su intervención recibió el agradecimiento público de Tiffany Ortiz, esposa del exjugador, quien reconoció la rapidez con la que actuó para auxiliarlo.

Su nombre vuelve a surgir por el caso Melissa Medina

En noviembre de 2026, el nombre de Eliezer Salvador volvió a aparecer en los medios de comunicación tras el fallecimiento de Melissa Medina, una influencer y empresaria de 22 años que murió durante la madrugada del martes 17 de noviembre.

El empresario fue identificado en publicaciones periodísticas como una de las personas relacionadas con las circunstancias investigadas por las autoridades.

Su abogado, Valentín Medrano, aseguró que Salvador no se encontraba en el apartamento cuando la joven comenzó a presentar complicaciones de salud, sino que acudió después de recibir una llamada para auxiliarla.

Según la versión ofrecida por la defensa, el empresario recibió una solicitud de ayuda de una joven de 21 años que acompañaba a Medina y posteriormente participó en su traslado a un centro médico.

Medrano también afirmó que su defendido ofreció declaraciones a los investigadores y cuestionó la divulgación de informaciones que, a su juicio, propiciaron especulaciones sobre el fallecimiento.

Por su parte, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este viernes que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una falla cardíaca, mientras se investiga qué pudo provocarla. El empresario no ha sido identificado públicamente por las autoridades como imputado en relación con la muerte de Melissa Medina.