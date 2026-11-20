El abogado Valentín Medrano, representante legal del empresario Eliezer Salvador, aseguró que su defendido no se encontraba en el apartamento donde Melissa Medina comenzó a presentar problemas de salud durante la madrugada del martes 17 de noviembre, sino que acudió posteriormente tras recibir una llamada para auxiliarla.

El jurista ofreció esta versión durante una entrevista en el programa radial Más Temprano que Tarde, en medio de las investigaciones sobre el fallecimiento de la influencer y emprendedora de 22 años, ocurrido en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

Según Medrano, Salvador recibió una llamada de la joven de 21 años que acompañaba a Melissa y que también fue interrogada por las autoridades, quien le solicitó ayuda debido al estado de salud de la fallecida.

"Al momento en que la joven aparentemente fallece, el señor Eliezer, a la ocurrencia de ese hecho, no estaba en el lugar. Él fue a atender un llamado que le hizo la jovencita que fue interrogada para que fuera a auxiliarla y llevarla a un centro de salud, que le dieran asistencia médica, porque la joven estaba en mal estado", manifestó.

El abogado afirmó que existe un video en poder de la Policía Nacional en el que, según su descripción, se observa al empresario trasladando a Melissa a una clínica para recibir atención médica.

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También señaló que las autoridades conversaron con Salvador para que ofreciera sus declaraciones sobre lo sucedido.

Defensa cuestiona divulgación de informaciones

Durante una intervención telefónica en el programa El Gobierno de la Mañana, Medrano criticó el manejo de las informaciones oficiales relacionadas con la muerte de Melissa, al considerar que la actuación de las autoridades generó especulaciones en los medios de comunicación y las redes sociales.

A su juicio, la Policía Nacional no debió divulgar detalles sobre el fallecimiento sin establecer previamente si existían indicios de participación criminal.

"Creo que ha habido un muy mal manejo de la información oficial, porque primero no le correspondía, porque no estábamos ante un hecho punible. Segundo, no dieron las informaciones exactas. Tercero, aperturaron la puerta a la especulación", expresó.

El representante legal sostuvo que, según su interpretación de los elementos conocidos hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un hecho delictivo.

"No estamos ante un tipo penal, hasta ahora no hay ningún indicio de que haya obrado mano criminal", afirmó.

Medrano también consideró que las autoridades debieron ofrecer información más precisa desde el inicio, particularmente sobre la posible intervención de terceras personas en el fallecimiento.

Asimismo, cuestionó el tratamiento que ha recibido la joven en algunas publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales, al entender que se ha afectado su dignidad y el derecho de sus familiares a vivir el duelo con respeto.

"Lo que me lacera mucho es la forma en que se ha hecho este tema. No han respetado el dolor ni el luto que deberíamos todos sentir por la muerte de una joven como esta", manifestó.

Investigación sobre la muerte de Melissa Medina

En relación con la causa del fallecimiento, Medrano señaló que han circulado versiones sobre un posible paro respiratorio y cardíaco, aunque reconoció que todavía deben establecerse las circunstancias que provocaron la muerte mediante los estudios forenses.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este viernes que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una falla cardíaca, mientras las autoridades trabajan para determinar qué la provocó.

Por su parte, el abogado indicó que la clínica a la que fue trasladada Melissa comunicó que la joven llegó en estado cadavérico y que su fallecimiento fue confirmado por el personal médico.

La Policía Nacional había informado que una joven de 21 años y un hombre de 60 fueron identificados como personas relacionadas con las circunstancias investigadas.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que ambas personas fueron entrevistadas como parte de las diligencias realizadas para esclarecer lo sucedido.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen las investigaciones sobre la muerte de Melissa Medina, mientras se completan las evaluaciones forenses y el análisis de las evidencias recopiladas.