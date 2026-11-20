El médico Stalin Echavarría denunció presuntos abusos por parte de un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con quien protagonizó una discusión que circuló ampliamente en las redes sociales.

Durante una visita a la Procuraduría General de la República, el doctor aseguró que permaneció esposado entre cuatro y cinco horas, situación que, según explicó, lo obligó a cancelar tres cirugías que tenía programadas.

Echavarría acusó al agente de manipular las grabaciones del incidente para presentar una versión distinta de lo ocurrido, pero sin referirse a los improperios y amenazas que lanzó al agente, ni la agresión física captada en el vídeo.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando el miembro de la Digesett lo interceptó por una supuesta infracción de tránsito y, posteriormente, le habría solicitado dinero.

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"A mí se me acusó de que yo me fui en rojo, se me intercepta frente al semáforo, el agente de la Digesett me pide dinero. En ese momento las cámaras estaban apagadas", afirmó el médico.

Agregó que se detuvo en un establecimiento para comer y que, cuando posteriormente se disponía a marcharse, el agente se acercó a su vehículo con un teléfono celular grabando.

"Me llega al cristal con un teléfono grabando, en condición de víctima, y me cambian los hechos", sostuvo Echavarría.

El médico también defendió su trabajo social en favor de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito.

Digesett remitió el caso al Ministerio Público

Por su parte, la Digesett informó que puso a disposición del Ministerio Público al conductor que protagonizó la discusión con uno de sus agentes mientras este realizaba labores de regulación y fiscalización del tránsito.

De acuerdo con la institución, el hombre fue trasladado a la Fiscalía del sector Naco, donde sería investigado por las circunstancias en que ocurrió el altercado.

La entidad también informó sobre el decomiso de un arma de fuego durante el procedimiento, aunque en la información suministrada no ofreció detalles sobre el tipo de arma, su procedencia ni las circunstancias específicas de su ocupación.

El incidente generó reacciones en las redes sociales luego de difundirse videos de la discusión entre el médico y los agentes de tránsito.

Hasta el momento, las versiones de ambas partes plantean interrogantes sobre las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento, la actuación de los agentes y el procedimiento aplicado al conductor.

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