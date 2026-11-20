La representante del Ministerio Público explicó que las autoridades trabajan para determinar qué provocó esa falla cardíaca, como parte de las investigaciones que se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional.

"Hasta el momento lo que tenemos es que hubo una falla cardíaca. Lo que debemos ver es qué generó esa falla cardíaca en la joven", expresó Ramos durante una intervención en el programa radial El Gobierno de la Mañana.

La fiscal indicó que los resultados definitivos de la autopsia podrían estar disponibles próximamente, debido a que las autoridades han otorgado prioridad al caso por el impacto que ha generado.

Asimismo, llamó a evitar las especulaciones sobre las circunstancias del fallecimiento, al señalar que muchas de las versiones que han circulado no cuentan con elementos probatorios suficientes.

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Autoridades han interrogado a personas vinculadas al caso

Ramos confirmó que los investigadores han entrevistado a las personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el suceso, así como a otras consideradas relevantes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

"Las personas que estuvieron en el lugar, todas las personas que nosotros entendimos pertinentes, han sido interrogadas. Si eventualmente nosotros necesitamos a alguien adicional, también lo vamos a requerir", manifestó.

Entre las personas entrevistadas figuran una joven de 21 años y un hombre de 60, quienes acompañaban a Melissa Medina al momento del suceso y cuyas identidades fueron mantenidas bajo reserva durante las primeras diligencias.

La fiscal también informó que los organismos investigadores han realizado los levantamientos de evidencias correspondientes, cuyos resultados serán evaluados conjuntamente con los análisis forenses.

"Ya nosotros tenemos todos los levantamientos realizados. Hay cosas que tenemos obligatoriamente que esperar, ya sentarnos como equipo para ver cuáles coinciden y cuáles no", explicó.

Muerte de Melissa Medina ocurrió en Piantini

La joven influencer Melissa Medina falleció durante la madrugada del martes 17 de noviembre, en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional, hecho que motivó la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Desde que se conoció el fallecimiento, las autoridades iniciaron entrevistas y levantamientos de evidencias para esclarecer lo sucedido.

La fiscal Rosalba Ramos reiteró que las actuaciones se realizan de manera coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el propósito de analizar los elementos recopilados y establecer las circunstancias del deceso.