Las autoridades dominicanas interceptaron una embarcación rápida en las costas de Baní, provincia Peravia, en la que transportaban 225 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína.

Durante el operativo fueron detenidos tres hombres, dos venezolanos y un dominicano, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La intervención fue realizada por agentes de la DNCD, efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado.

Según el informe oficial, la operación se produjo después de que labores de inteligencia alertaran sobre una embarcación procedente de Sudamérica que se aproximaba a las costas dominicanas con un presunto cargamento de drogas.

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Persecución e interceptación en Baní

Las unidades desplegaron un operativo de vigilancia y persecución por aire, mar y tierra que culminó con la interceptación de la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en la provincia Peravia.

La lancha estaba equipada con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno. Durante la inspección, las autoridades encontraron nueve pacas que contenían los 225 paquetes de la sustancia sospechosa, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Además, ocuparon varios garrafones de combustible, cinco teléfonos celulares, dos dispositivos GPS, agua y comestibles, entre otros elementos que quedaron bajo control de los investigadores.

Tres detenidos y análisis forense del cargamento

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de Peravia para el conocimiento de medidas de coerción, por su presunta vinculación con una infracción a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La DNCD informó que los 225 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo los protocolos de cadena de custodia, para establecer mediante análisis el tipo de sustancia y su peso exacto.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la identidad de los detenidos ni el destino final de la embarcaciónU.

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