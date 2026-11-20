El Frente Amplio realizará este domingo 22 de noviembre el encuentro «Policía: ¿Reforma o transformación?», una discusión sobre la seguridad ciudadana y las denuncias de muertes durante intervenciones de agentes policiales, en medio de cuestionamientos sobre los mecanismos de control, la transparencia de las investigaciones y los resultados del proceso de reforma de la institución.

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana en el Edificio de los Ferreteros, ubicado en la calle Paseo de los Ferreteros, esquina Mayor Enrique Valverde, en Santo Domingo.

Entre los participantes estarán Daniel Pou, especialista en seguridad ciudadana y políticas públicas; Deivi Cabrera, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, y Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana.

Las denuncias por muertes en intervenciones policiales

La convocatoria se produce en un contexto de preocupación por los fallecimientos durante actuaciones de la Policía Nacional, muchos de ellos reportados por las autoridades como intercambios de disparos.

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Entre septiembre y octubre de 2026 murieron al menos 107 personas en intervenciones policiales: 55 en septiembre y 52 en octubre. La cifra reúne registros oficiales para septiembre y un seguimiento de informaciones periodísticas para octubre.

El debate también coincide con una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), que el 19 de noviembre reclamó al Ministerio Público explicaciones sobre más de 234 muertes que atribuye a presuntos intercambios de disparos durante 2026.

La organización, presidida por Manuel María Mercedes, informó que ha señalado 37 casos y exigió esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, además de investigar y establecer las eventuales responsabilidades de los agentes involucrados.

Reforma policial y rendición de cuentas

El Frente Amplio considera que la modernización de la Policía Nacional debe acompañarse de garantías efectivas para proteger la vida, controlar el uso de la fuerza y asegurar que las actuaciones de los agentes estén sujetas a la ley.

La organización sostiene que no puede hablarse de una transformación institucional efectiva mientras persistan denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y no existan respuestas transparentes sobre las muertes ocurridas durante los operativos.

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