Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este sábado 21 de noviembre en la provincia La Altagracia, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entidad responsable del monitoreo sísmico nacional.

La ficha publicada por el organismo indica que el movimiento ocurrió a las 11:00:12 de la mañana, hora local, a una profundidad de 100.9 kilómetros. El epicentro fue localizado a 17.8 kilómetros al oeste-suroeste de San Rafael del Yuma.

La magnitud reportada por la UASD difiere de las cifras difundidas por otros medios de comunicación. Noticias Telemicro publicó una magnitud de 4.8, mientras que El Día informó de 4.7. Para esta nota se toma como referencia el registro del Centro Nacional de Sismología.

¿Cuántos sismos se registraron hoy y cuál fue su magnitud?

El registro individual publicado por el Centro Nacional de Sismología de la UASD identifica un evento de magnitud 4.6 ocurrido a las 11:00 de la mañana en La Altagracia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por otra parte, Infobae reportó dos movimientos sísmicos consecutivos, con magnitudes de 4.6 y 4.7, registrados con apenas un segundo de diferencia. Sin embargo, la ficha de la UASD consultada para esta publicación muestra un evento de magnitud 4.6 a las 11:00:12 de la mañana.

El Centro Nacional de Sismología clasifica los movimientos entre 4.0 y 4.9 como leves, una categoría que describe como perceptible localmente. En la ficha del evento de este sábado, el organismo indicó que el sismo no fue sentido.

La institución dispone de un catálogo en línea para consultar la fecha, hora, magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados en el país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más