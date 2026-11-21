Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) apresaron a un joven de 23 años durante un operativo en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, en el que ocuparon varias porciones de sustancias que presumen son drogas.

El detenido fue identificado como Cristofer Jean Carlos de la Cruz, alias “La Belleza”. La intervención se realizó en la calle Primera, del sector El Cachón, donde los investigadores desmantelaron lo que las autoridades describieron como un punto de venta y distribución de drogas.

De acuerdo con el informe policial, a De la Cruz le incautaron una bolsa con una porción de un vegetal presumiblemente marihuana, cinco porciones de un material rocoso presumiblemente crack y otras cuatro de presunta cocaína.

Durante el operativo también fueron ocupados una balanza, un radio de comunicación, dos teléfonos celulares y RD$ 500 en efectivo.

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La Policía informó que las evidencias serán incorporadas a la investigación y que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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