Los conflictos entre taxistas turísticos y conductores de Uber han vuelto a generar tensión en Puerto Plata. En las últimas semanas se han reportado incidentes en Sosúa, Playa Dorada y otros puntos de la provincia, algunos de ellos en presencia de turistas.

La disputa gira alrededor de la prestación del servicio de transporte en zonas turísticas y, particularmente, del acceso de vehículos de plataformas digitales a instalaciones hoteleras donde operan sindicatos de taxis autorizados.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en la parada de Caribe Tours, en Sosúa. Según publicó Puerto Plata Digital, una pasajera que intentaba abordar un vehículo de Uber conducido por una mujer fue insultada por varios taxistas, quienes también habrían amenazado con volcar el automóvil.

¿Qué establece el Intrant sobre Uber y los taxis turísticos?

La resolución 010-2018 del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) establece restricciones para el ingreso de taxis no autorizados a instalaciones hoteleras donde se ofrece transporte turístico.

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La disposición incluye vehículos independientes, estacionarios, por comunicación y de plataformas tecnológicas que no estén acreditados por el Intrant o autorizados por el Ministerio de Turismo para prestar ese servicio.

El documento también establece que los hoteles deben controlar la identificación de los vehículos y conductores que ingresan a sus instalaciones para recoger pasajeros.

La resolución contempla sanciones administrativas de tres salarios mínimos del sector público centralizado para quienes incumplan sus disposiciones. Asimismo, indica que las organizaciones de taxis turísticos deben comunicar las violaciones a las autoridades y no realizar acciones unilaterales que afecten el orden público o la actividad turística.

La normativa, por tanto, establece condiciones para operar dentro de los hoteles; no autoriza a los transportistas a recurrir a amenazas o agresiones contra otros conductores o usuarios.

Las diferencias de tarifas también forman parte de la controversia en Puerto Plata.

Un trayecto entre Playa Dorada y la ciudad de Puerto Plata puede costar alrededor de 10 dólares, equivalentes a unos RD$ 600, en taxis turísticos, mientras que en las plataformas digitales, el mismo recorrido puede costar hasta un 50 % menos.

¿Qué han hecho las autoridades para resolver el conflicto?

El Intrant ha sostenido encuentros con representantes del transporte turístico para abordar la situación. Su director de Fiscalización, Cristian Muñoz, informó que la institución se reunió con representantes de Taxi VIP de Puerto Plata y taxistas, y que tenía previsto otro encuentro con Uber.

El director regional de Turismo, Atahualpa Paulino, confirmó que se han realizado reuniones y que se prevé otro encuentro para establecer las sanciones que corresponderían en caso de incumplimiento de las normas.

Paulino precisó que la competencia sobre la regulación del transporte corresponde al Intrant, mientras que el Ministerio de Turismo procura facilitar el diálogo entre los sectores.

El Clúster Turístico del Destino Puerto Plata también manifestó preocupación por los enfrentamientos. La entidad sostuvo que las diferencias entre los operadores no justifican actos de violencia, intimidación o restricciones arbitrarias contra otros prestadores de servicios y los usuarios.

El organismo pidió a las autoridades garantizar reglas claras, competencia leal y cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La reaparición de estos conflictos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las autoridades hagan cumplir la regulación del transporte turístico y establezcan mecanismos para que las diferencias entre los operadores no terminen afectando a pasajeros y visitantes.

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