El Tercer Tribunal Colegiado fue designado para conocer el juicio de fondo del caso Calamar

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio de fondo contra los implicados en el caso Calamar denominado por el Ministerio Público, luego de que el proceso superara la fase preliminar.

La audiencia preliminar fue conocida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien el 15 de junio de 2026 emitió el auto de apertura a juicio al considerar que existían elementos probatorios suficientes para que el expediente pasara a la etapa de fondo.

El caso Calamar es una investigación del Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado entre 2016 y 2020. Según la acusación, desde distintas instituciones del Estado se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos a través de expropiaciones simuladas y otros mecanismos, con el supuesto propósito de beneficiar a particulares y financiar actividades políticas.

Entre los principales imputados figuran los exfuncionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros exservidores públicos y particulares, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, lavado de activos y otros delitos vinculados a presuntos actos de corrupción, acusaciones que las defensas rechazan.

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Con la designación del Tercer Tribunal Colegiado, el proceso entra en la fase de juicio de fondo, en la que el Ministerio Público presentará las pruebas que sustentan la acusación y las defensas ejercerán su derecho de contradicción antes de que el tribunal emita una sentencia.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más