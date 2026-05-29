Las autoridades judiciales limitaron el ingreso al salón de audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde este viernes será leída la decisión sobre si los principales imputados del caso Calamar serán enviados o no a juicio de fondo.

El acceso se realiza mediante una lista de control preparada por el personal judicial debido a la capacidad reducida de la sala. Los abogados de las defensas están siendo llamados de manera individual para ingresar al tribunal, mientras decenas de personas permanecen a la espera en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La medida ocurre en medio de una alta expectativa por el fallo que deberá emitir la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, encargada de decidir si acoge la acusación presentada por el Ministerio Público contra 46 personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.

Entre los principales imputados figuran los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, desvió miles de millones de pesos mediante pagos irregulares y maniobras fraudulentas desde distintas instituciones del Estado.

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El expediente incluye cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, soborno, falsificación de documentos, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos.

El caso Calamar es considerado uno de los expedientes de presunta corrupción más amplios impulsados durante la actual gestión del Ministerio Público y ha generado un prolongado debate político y judicial desde los arrestos realizados en marzo de 2023.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más