Poco antes de las 4:00 de la madrugada del 15 de diciembre de 2011, un avión Challenger permanecía en la pista del aeropuerto de La Romana, en la República Dominicana. En una villa situada frente al aeródromo, más de una tonelada de cocaína había sido empacada en 20 grandes maletas negras y azul oscuro. Traficantes colombianos armados con ametralladoras y pistolas se desplazaban por la casa y el jardín. Entre ellos había un traductor que enviaba actualizaciones en tiempo real desde su teléfono a alguien que se encontraba muy lejos.

La operación se había planificado durante meses. Un general dominicano había recibido un soborno de un millón de dólares para garantizar que el cargamento atravesara discretamente el aeropuerto. Ahora, vestido con uniforme militar, conducía de un lado a otro junto al aeródromo, atento a cualquier movimiento sospechoso. Cuando recibió el aviso de que el avión estaba abierto, hizo una llamada: «De acuerdo. Adelante».

Un automóvil blanco se acercó a la terminal VIP con los faros apagados. De él descendieron dos hombres. Uno vestía como auxiliar de vuelo y el otro llevaba un traje de negocios y una bufanda, interpretando el papel de un viajero adinerado que volaba a Europa en un avión privado. Atravesaron la terminal y caminaron por la plataforma oscura hacia el avión, donde unos 20 hombres del general cargaban las maletas. En la cabina, el equipaje cubría los asientos y ocupaba el pasillo. Había maletas apiladas sobre la mesa, amontonadas en la cocina y metidas en el baño.

De vuelta en la villa, los colombianos habían comenzado a celebrar. Uno de ellos llevó una cámara al jardín y la colocó sobre un trípode, preparado para grabar como prueba el despegue del avión. Entonces sonó el teléfono del general. Algo iba mal. Habían visto cinco todoterrenos que se dirigían a toda velocidad hacia el aeropuerto. El general subió a su automóvil y se marchó. Los colombianos dejaron de celebrar y se agruparon para hablar con urgencia.

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Lo que ninguno de ellos sabía era que uno de los pilotos del avión trabajaba encubierto para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y había grabado toda la operación con una cámara y un micrófono ocultos en un llavero. Había enviado una señal clandestina desde el interior del avión. A unos kilómetros de distancia, un helicóptero que transportaba al equipo de arresto despegó. En cuestión de minutos, descendió sobre la pista frente al Challenger y le bloqueó el paso. Los agentes armados irrumpieron en el lugar. Alrededor del aeropuerto, varios hombres comenzaron a huir. Dentro del avión, uno de los traficantes se volvió hacia el piloto.

«Si nos jodiste y nos traicionaste, estás muerto».

Ya era demasiado tarde. La tonelada de cocaína fue incautada y los traficantes, arrestados. Pero faltaba alguien: la persona que había dirigido el envío desde miles de kilómetros de distancia. En las comunicaciones interceptadas, la DEA solo lo conocía por un nombre: Tío.

Unos meses antes de la redada, llegó una información a una oficina de la DEA en Newark, Nueva Jersey, que terminó sobre el escritorio de un agente llamado John Post. La oficina de Jersey era una de las divisiones de campo más pequeñas de la DEA, eclipsada por las grandes sedes de Nueva York y Chicago. Ocupaba el segundo piso de un discreto edificio gubernamental en el centro de la ciudad, a unas pocas manzanas de la principal estación ferroviaria. En su interior, las alfombras eran apagadas y los cubículos y las paredes estaban cubiertos de carteles de delincuentes buscados, caricaturas de periódicos y fotografías. Los agentes hablaban en voz alta unos sobre otros mientras trabajaban en sus casos.

Post nació y creció en Newark. Tanto su padre como su hermano habían sido policías del vecindario. Desde muy joven, Post, de cabello corto y ojos azules penetrantes, tuvo pocas dudas de que seguiría sus pasos en las fuerzas del orden. Comenzó como agente de policía antes de incorporarse a la DEA en 1990.

Para Post, arrestar a un delincuente rara vez significaba el final de un caso. Era una oportunidad para convertirlo en informante y utilizarlo para perseguir a alguien más importante. Post era pescador. Le gustaba sacar su embarcación a navegar por la costa de Jersey para relajarse y, a medida que sus hijos crecían, les explicaba su trabajo en esos términos: «Papá pesca… Capturamos al pequeño para usarlo como cebo, lo volvemos a poner en el anzuelo, atrapamos a uno más grande y ponemos a ese en el anzuelo».

Después de un arresto, Post pasaba días entrevistando a los delincuentes que había capturado, escuchando sus historias y llevándoles comida. En una ocasión, llevó a un narcotraficante que se enfrentaba a 20 años de prisión a comer un bistec en un restaurante de Newark. El hombre comió sin esposas mientras los agentes vigilaban las salidas. Al terminar la cena, había aceptado colaborar.

«Los delincuentes te leen. Así es como sobreviven», me dijo Post. «El 90 % de su mundo consiste en tratar con tipos extremadamente peligrosos, en un entorno en el que, si interpretan mal algo, los matan… Cuando soy sincero con ellos, se puede ver físicamente cómo se relaja su cuerpo. Si mientes —y he estado en una habitación con agentes que intentan mentirles—, se ponen tensos».

Post contó que una vez había pasado horas intentando convencer a un sospechoso vinculado a la mafia. Finalmente, el hombre cedió. «Está bien, hombre, dame el teléfono». Pero entonces un agente más joven hizo un comentario que desconcertó al delincuente. Su actitud cambió en un instante: «Llama a mi abogado». Post bromeó diciendo que casi mata al agente más joven.

Tenía fama de ser una persona difícil en el trato. Los agentes de Newark podían ser ferozmente protectores de sus investigaciones y desconfiaban de que sus rivales de Nueva York intentaran apropiarse de ellas. Post protagonizaba a veces acaloradas discusiones con agentes de otras oficinas de la DEA o del FBI por decidir quién podía trabajar en determinados casos y con determinadas fuentes.

«Es increíblemente difícil; decir eso es quedarse corto», me dijo un exagente federal. «Nunca he conocido a nadie como él. Está sencillamente obsesionado con construir casos». Pero los resultados eran difíciles de cuestionar. Post era «uno de los mejores que he visto en el reclutamiento de fuentes y en la comprensión de conspiraciones», afirmó Chris Urben, un agente de la DEA que había supervisado su trabajo en Nueva Jersey.

El trabajo dio sus frutos. Para 2011, la oficina de Newark estaba presentando casos internacionales contra altos responsables de los cárteles mexicanos y colombianos, para sorpresa y ocasional disgusto de agentes de ambos lados del río Hudson.

La información que había llegado a Newark a principios de aquel año procedía de un intermediario estadounidense de vuelos chárter que había recibido extrañas solicitudes para reservar aviones privados. Un cliente pagaba repetidamente depósitos de cientos de miles de dólares y después cancelaba las reservas en el último momento, sin pedir que le devolvieran el dinero. El intermediario había comenzado a sospechar que trataba con narcotraficantes internacionales.

Post y su colega Miguel Carrera comenzaron a investigar. Carrera, un agente más joven, había desarrollado una habilidad especial para el trabajo encubierto y conseguía convencer a delincuentes curtidos de que era uno de ellos. El equipo de Newark contactó con un antiguo compañero destinado en la República Dominicana y ayudó a organizar la infiltración de un piloto encubierto en un envío de cocaína que se estaba preparando. Eso condujo a la redada en La Romana. Pero para Post y Carrera no era suficiente. Querían ascender en la estructura de la organización de narcotráfico, aunque primero tendrían que identificar a aquel «Tío», el hombre que había dirigido el envío desde la distancia.

Tenían una pista. El misterioso hombre que pagaba para reservar aviones que después no utilizaba resultó ser un empresario aeronáutico radicado en Beirut, conocido como Johnny Fawaz, cuyo nombre real era Nayef Mahmoud Fawaz. Post y Carrera creían que era su voz la que habían interceptado en las escuchas telefónicas realizadas en la República Dominicana.

Carrera trabajó encubierto junto a un informante colombiano-libanés. Haciéndose pasar por posibles clientes interesados en contratar un avión para un envío sospechoso, establecieron contacto con Fawaz. Este mostró interés y se ofreció a reunirse con ellos en Panamá, donde la DEA lo detuvo. Post se sentó frente a Fawaz en una sala de interrogatorios y le reprodujo las grabaciones de las escuchas telefónicas del hombre llamado Tío. Después de escuchar durante unos instantes, Fawaz lo miró.

«Ese no soy yo, hombre».

«Entonces, ¿quién es?».

«Ese es Ali. Ali Koleilat».

Para Post, no era más que un nombre. La oficina de Newark transmitió la información a sus superiores, hasta llegar a la división de operaciones especiales de la DEA, una unidad de élite que trabajaba con agencias de inteligencia estadounidenses en algunas de las investigaciones internacionales sobre narcotráfico más complejas.

Descubrieron que Koleilat era un traficante de armas y cocaína nacido en el Líbano. Trasladaba armas y drogas a través de las fronteras y mantenía relaciones con jefes de cárteles, dictadores y señores de la guerra. Durante dos décadas había evadido la justicia mediante el soborno de funcionarios y la obtención de pasaportes diplomáticos auténticos bajo identidades falsas. Viajaba con frecuencia disfrazado y podía operar con al menos media docena de alias diferentes al mismo tiempo.

«Era enorme», recordó Jack Kelly, quien investigaba el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y el terrorismo en la división de operaciones especiales. «Ali fue uno de los primeros en tender un puente entre el crimen organizado transnacional, las mafias, los iraníes y Hezbolá. Conocía a todo el mundo, pero era un agente libre del crimen, sin una verdadera lealtad hacia nadie».

Los investigadores estadounidenses sospechaban que Koleilat había conseguido mantenerse un paso por delante de las fuerzas internacionales del orden mediante el soborno de funcionarios policiales extranjeros que podían advertirle sobre las órdenes de arresto y las notificaciones de Interpol emitidas en su contra.

«Era un objetivo prioritario del Gobierno estadounidense. Queríamos sacarlo de circulación», afirmó Urben, quien posteriormente fue nombrado agente especial adjunto a cargo de la división. «La información de inteligencia sobre lo sofisticado y siniestro que era este individuo estaba, para mí, más que clara».

La tarea de Post consistía en convencer a los fiscales estadounidenses de que permitieran a su pequeño equipo de Newark perseguir a Koleilat. Pasó una semana preparando lo que recuerda como un informe de 23 páginas, en el que reunía las escuchas telefónicas de la República Dominicana, la identificación de Koleilat por parte de Fawaz y los arreglos relacionados con los aviones. Se trataba de «conectar todos los puntos». No fue fácil convencerlos. El objetivo estaba muy por encima del alcance habitual de una oficina regional de la DEA. Como explicó Carrera: «Todo el mundo llevaba años intentando atraparlo… La gente nos veía como dos policías antidrogas de Newark, una ciudad conocida por ser un agujero de mierda. Así que ¿por qué iban a permitir que esos dos tipos acusaran a un delincuente de semejante calibre?».

Cuando Ali Koleilat tenía 11 años, recibió su primer fusil Kaláshnikov. Nacido en 1970 en el seno de una familia suní numerosa y pobre de Beirut, creció en medio de la guerra civil libanesa y fue reclutado siendo niño por Amal, una milicia chií. Más tarde recordó cómo el fusil temblaba entre sus pequeñas manos mientras montaba guardia en un puesto de control junto a otros muchachos.

Koleilat caminaba con una cojera característica. Cuando era un bebé, había salido despedido contra el parabrisas de un automóvil en un accidente que lo dejó parcialmente paralizado del lado derecho del cuerpo. Su padre lo sacó de la escuela y comenzó a mendigar junto a un hombre ciego en mezquitas y calles. Durante la adolescencia abandonó el Líbano y se trasladó a los Países Bajos, donde vivían dos de sus hermanos mayores. Finalmente, comenzó a trabajar en el negocio de los automóviles usados.

Ya había desarrollado su propia y sencilla filosofía sobre el mundo: sabía que todo el mundo era corruptible, que los Estados eran mucho más débiles de lo que parecían y que el dinero podía hacer desaparecer casi cualquier problema. «Todo el mundo busca dinero, todo el mundo busca hacer negocios», me dijo Koleilat.

No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a traficar por cuenta propia con grandes cargamentos de cocaína, a través de contactos en África occidental que había establecido en el negocio automovilístico. Construyó una red en Togo y se presentó como un inversionista adinerado. Pronto entró en contacto con Gnassingbé Eyadéma, el dictador que gobernaba Togo desde la década de 1960. Cultivó agresivamente su relación con el presidente, al que regaló un Mercedes blindado de lujo e incluso mandó fabricar una alfombra roja para acompañar el obsequio.

Alrededor del cambio de milenio, Koleilat decidió invertir 10 millones de euros en un Boeing 727 de 43 plazas para transportar grandes cantidades de cocaína desde América Latina hasta África. Sin embargo, sabía tan poco de aviones que no se había dado cuenta de que la aeronave no tenía autonomía suficiente para realizar esos vuelos. Así que encontró otro uso para ella.

Eyadéma comenzó a pedirle a Koleilat que recogiera y transportara a dirigentes africanos para asistir a reuniones presidenciales. Pronto estaba trasladando en avión a políticos de alto rango por todo el continente. Cuando subía a bordo un jefe de Estado, descubría que las reglas cambiaban. El número del vuelo pasaba a ser «001». Los vehículos oficiales VIP acudían directamente al avión para recoger a los pasajeros. Los funcionarios de inmigración desaparecían y comitivas enteras podían atravesar los aeropuertos sin que revisaran sus equipajes. El avión le abrió las puertas de un nuevo mundo de poder al más alto nivel estatal, que lo puso en contacto con el hombre que cambiaría su vida: el dictador liberiano Charles Taylor.

Taylor no era un político civil convencional. Como comandante rebelde, había invadido su país desde la vecina Costa de Marfil en 1989 y había librado una sangrienta guerra civil durante años antes de ganar la presidencia de Liberia en 1997 con el lema de campaña: «Mató a mi madre, mató a mi padre, pero votaré por él». Cuando Koleilat lo conoció, a principios de la década de 2000, Taylor era un jefe de Estado que seguía comportándose como un señor de la guerra. Apoyaba a combatientes al otro lado de la frontera, en Sierra Leona, que se hicieron tristemente célebres por cometer asesinatos, violaciones, mutilaciones y utilizar niños soldados. Los diamantes de sangre eran sacados de contrabando de las zonas controladas por los rebeldes y vendidos en el extranjero para recaudar fondos destinados a comprar las armas con las que se cometían nuevas atrocidades.

Koleilat se propuso ganarse el favor del dictador. Llevó a Taylor a París y, después de descubrir que pronto sería su cumpleaños, organizó el envío de un enorme pastel y un reloj de lujo. Una noche, en la capital liberiana, Monrovia, Koleilat salió a beber y bailar con una de las hijas de Taylor y terminó pasando la noche con ella. Meses después, Taylor lo convocó urgentemente de regreso a Liberia mientras Koleilat se encontraba de viaje en Brasil. Este regresó esperando tener problemas. Sin embargo, según contó, Taylor lo abrazó y le comunicó que su hija estaba embarazada. Koleilat sería el abuelo de su hijo.

No pasó mucho tiempo antes de que Taylor recurriera a Koleilat para algo mucho más trascendental: necesitaba armas. Koleilat prácticamente no sabía nada del comercio de armamento, pero no iba a permitir que eso lo detuviera. «No hay problema, Charles», recordó haberle dicho al dictador. «¿Qué necesitas exactamente?».

En 2003, Liberia estaba sumida en una segunda guerra civil y los grupos rebeldes que pretendían derrocar a Taylor avanzaban hacia Monrovia. Koleilat ya había ayudado al dictador a conseguir armas, pero este necesitaba desesperadamente más y se estaba quedando sin dinero para pagarlas. Creía que solo había un hombre capaz de salvarlo: el dictador libio, el coronel Muamar Gadafi.

Taylor dijo a su comitiva que se dirigía al frente de batalla, pero en realidad se escabulló en secreto hacia el aeropuerto, agachándose dentro del automóvil para no ser visto. Allí lo esperaba Koleilat en su Boeing 727 privado. Pronto, el señor de la guerra y el traficante surcaban el cielo del norte de África rumbo a Libia.

El avión descendió hacia una pista de aterrizaje remota en el desierto. En el exterior, el calor era sofocante. Los esperaba una caravana de vehículos. Los trasladó por caminos polvorientos hasta una villa aislada, oculta tras altos muros y vigilada por hombres armados. En el interior, según contó Koleilat, Gadafi los esperaba en una habitación decorada con gran lujo. Koleilat se retiró mientras los dos dictadores conversaban.

Cuando aterrizaron de regreso en Liberia, Taylor tenía en su poder 10 millones de dólares, con los billetes cuidadosamente envueltos en paquetes de plástico de 100 000 dólares. Koleilat recuerda que se quedó mirando los fajos. Los billetes eran nuevos, tan crujientes que parecían recién salidos del banco central. Había recibido instrucciones: tomar el dinero y utilizarlo para conseguir las armas que salvarían al régimen.

La solución estaba en manos de un viejo amigo del Líbano que tenía poderosos vínculos con Irán. A través de él, consiguió algo extraordinario. En una pista de aterrizaje remota de Liberia, observó cómo un enorme avión de transporte militar se aproximaba para aterrizar. A bordo había 40 toneladas de armas y municiones. Cuando se abrieron las puertas, aparecieron en su interior hombres iraníes barbudos, corpulentos y vestidos con uniformes militares. Enormes cajas comenzaron a descargarse en los camiones que aguardaban.

Koleilat observaba la escena con incredulidad. Había prometido a uno de los gobernantes más temidos de África que podía suministrarle armas. Ahora tenía una montaña de ellas justo delante de sus ojos. Se sentía como un rey.

El régimen de Taylor no sobrevivió. Poco después, el dictador fue obligado a abandonar el poder y huyó al exilio. Tres años más tarde fue arrestado y finalmente condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en La Haya.

El papel de Koleilat como intermediario de Taylor también había comenzado a atraer la atención de gobiernos y agencias de inteligencia. En 2004, la ONU lo incluyó en una lista de personas sujetas a prohibición de viajar, junto al traficante ruso de armas Viktor Bout. Para la mayoría de las personas, aparecer en una lista negra de la ONU significaría el fin de su capacidad para viajar. Pero Koleilat simplemente consiguió nuevas identidades.

Cuando Taylor le entregó su primer pasaporte diplomático liberiano, Koleilat descubrió los privilegios que otorgaba el estatus diplomático. En aquel mundo exclusivo de consulados y automóviles con matrículas diplomáticas, junto a los embajadores y los profesionales de los ministerios de Asuntos Exteriores, había cónsules honorarios, asesores y otros designados que podían ser empresarios privados.

En Estados frágiles, como los de África occidental donde Koleilat había construido sus relaciones, esos cargos podían conseguirse mediante sobornos. Había visto cómo viajar en el avión de un jefe de Estado hacía desaparecer las fronteras internacionales ordinarias. Ahora aplicaba la misma lección al crimen internacional.

Según un cable del Departamento de Estado estadounidense, Liberia destituyó a casi todos sus cónsules en el extranjero después de que se informara de que delincuentes estaban utilizando pasaportes de cónsules honorarios. Pero Koleilat no permitió que eso lo detuviera.

En la designación de la ONU de 2004 figuraba que tenía pasaportes de los Países Bajos, Liberia y el Líbano. Pronto tendría muchos más. En algunos vuelos viajaba como «Gary Mokhtar», utilizando una identidad británica falsa. En otros era «Ali Sari-Kouzal», de Venezuela. Llevaba pasaportes diplomáticos con nombres falsos expedidos por los Gobiernos de Costa de Marfil y Guinea-Bisáu.

«Nos costaba mucho seguirle la pista», recordó Urben, el antiguo supervisor de la DEA, quien se refería a Koleilat como «un fantasma». «No podíamos encontrarlo».

Asustado por su cercanía a la caída de Taylor, Koleilat había comenzado a diversificar su red criminal. «Aprendí una lección», me dijo. «No hay que estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos, porque si estás demasiado lejos se olvidan de ti y, si estás demasiado cerca, te queman».

En Europa estableció vínculos con importantes organizaciones del crimen organizado. En América Latina pasó de blanquear dinero de los cárteles a ayudar a trasladar enormes cargamentos de cocaína por todo el mundo. Los acuerdos podían estructurarse como empresas conjuntas: en un cargamento de dos toneladas, Koleilat y los proveedores colombianos aportarían cada uno la mitad de la inversión. Sus socios controlaban el suministro en Colombia y Venezuela. Koleilat aportaba los aviones, las rutas africanas, las conexiones europeas y el acceso a funcionarios capaces de hacer que las cosas avanzaran.

En una modalidad que se convertiría en su sello distintivo, Koleilat alquiló un avión privado para transportar tres toneladas de cocaína desde Venezuela hasta Cotonú, en Benín. Cuando el cargamento aterrizó, soldados armados rodearon el avión. El equipo de Koleilat presentó documentos falsificados que afirmaban que la carga era ayuda humanitaria. Los soldados ayudaron a descargar las cajas y a transportarlas hasta la villa donde se alojaba Koleilat. Según este, el coronel al mando ya había recibido un soborno.

De regreso en Newark, Post intentaba convencer a los fiscales federales estadounidenses de que permitieran a su equipo presentar el caso contra Koleilat. Pero cuanto más averiguaba la DEA sobre el traficante, más formidable parecía.

La división de operaciones especiales calculó que la red criminal más amplia en la que operaba Koleilat había generado ingresos superiores a los 1 000 millones de dólares mediante el tráfico de armas, el blanqueo de dinero a gran escala y los envíos de varias toneladas de cocaína. Para 2012, trabajaba con traficantes de armas y drogas que, según creían varios antiguos funcionarios estadounidenses, mantenían estrechos vínculos con altos cargos del régimen del presidente sirio Bashar al Asad.

Asad estaba llevando a cabo una brutal represión mientras Siria se precipitaba hacia una guerra civil que causaría cientos de miles de muertos. Pero, al mismo tiempo, según los antiguos funcionarios estadounidenses, los asociados criminales de Koleilat colaboraban con figuras del aparato de seguridad sirio para traficar con drogas y armas y blanquear dinero. «Ese grupo tenía contactos en el régimen de Asad, así que permitían que las drogas pasaran de Damasco al Líbano o a Turquía», me dijo Koleilat. «Llegaban vuelos comerciales desde Venezuela a Siria e Irán, y estaban llenos de drogas».

Koleilat también mantenía contacto habitual con un importante traficante de armas de Hezbolá al que conocía desde su infancia en el Líbano, llamado Abd al-Nur Shalan. Más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaría a Shalan de ayudar a armar a combatientes de Hezbolá y de trabajar con funcionarios sirios para conseguir armas de Rusia y Bielorrusia. Shalan también colaboraba estrechamente con la Fuerza Quds, la rama de operaciones exteriores de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Post llevaba meses construyendo el caso. Para entonces, afirmó, «teníamos más que suficientes pruebas para acusar a Ali». Sentía que había escrito «un libro sobre este individuo, de la A a la Z». Pero algunos en Newark habían comenzado a sospechar que otras dependencias del Gobierno estadounidense podrían querer quedarse con el caso.

«En la base hay un millón de delincuentes», me dijo Post. «En la cima solo hay un puñado. Todo el mundo quiere atribuirse a esos tipos de arriba». Finalmente, según contó, los fiscales aceptaron que los agentes de Newark presentaran el caso. «Nos dijeron: “De acuerdo, está cerca… pero lo haremos”… Y yo pensé: “Dios mío, ¿está cerca?”».

Los agentes de Newark tenían el permiso que necesitaban para ir tras su objetivo. Pero primero tendrían que encontrarlo.

En la oscuridad de la madrugada del 12 de agosto de 2012, un avión registrado en Malta permanecía en el aeropuerto internacional Arturo Michelena, en Venezuela. Koleilat estaba utilizando el mismo método de siempre: colocar a un pasajero en el avión privado para que el vuelo pareciera normal. Esta vez había pagado 30 000 dólares a una mujer libanesa-australiana para que viajara, diciéndole que se trataba de un transporte de dinero. Una vez que el avión llegó a Venezuela, ella descendió y fue trasladada a un hotel mientras preparaban la aeronave para el envío de cocaína. Al piloto le habían indicado que estacionara el avión y esperara mientras cargaban la mercancía. Después debía volar hacia África occidental. Mientras tanto, trasladaron cajas al avión —algunas marcadas falsamente con el emblema de la Cruz Roja— que contenían más de 1,5 toneladas de cocaína.

Cuando la carga estuvo asegurada, los hombres que supervisaban el envío ordenaron al piloto que despegara. Este protestó: el aeropuerto estaba cerrado, las luces de la pista estaban apagadas y no tenía autorización para partir. Despegar en esas condiciones sería una locura. Uno de los hombres sacó una pistola y se la apoyó en la cabeza al piloto: «Te vas ahora mismo».

No pasó mucho tiempo antes de que el vuelo fuera detectado. Las autoridades venezolanas intentaron comunicarse por radio con el piloto y ordenarle que regresara. Finalmente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria y la Policía española intervino. Encontraron la cocaína. El piloto pasó cuatro días explicando cómo lo habían obligado a volar. Pero fue la pasajera quien proporcionó la información que condujo hasta Koleilat.

En Beirut, la Policía libanesa se dirigió al apartamento de Koleilat para arrestarlo. Golpearon la puerta, pero Koleilat ya se había marchado. Alguien le había avisado y había huido al aeropuerto, desde donde viajó a El Cairo con un pasaporte palestino falso. En ausencia, sería condenado y sentenciado a cadena perpetua en su país de origen.

Su posición era cada vez más precaria. Había logrado ganarse el favor de hombres despiadados que no dudarían en asesinar a sus enemigos. Sin embargo, como me diría más tarde, nunca había estado especialmente preocupado por que lo mataran. Consideraba que tenía demasiadas conexiones y protección para que eso sucediera. Lo que realmente lo aterrorizaba era la cárcel, la perspectiva de permanecer encerrado. A veces, en momentos de tranquilidad, sentía un presentimiento inquietante: «Siempre tienes la sensación de que algún día algo saldrá mal. Pero cuándo, nadie lo sabe».

Koleilat consiguió desaparecer en el caos de El Cairo y después trasladarse a Guinea-Bisáu. Organizó el envío de dinero desde Dubái y, con parte de ese efectivo, obtuvo otro pasaporte diplomático. El documento le proporcionaría un nombre nuevo, una fecha de nacimiento diferente y otra nacionalidad. Koleilat recordaba los clubes nocturnos de Ámsterdam, donde, cuando era joven, se presentaba ante las mujeres como «Roberto». Decidió recuperar aquel nombre y le expidieron su flamante nuevo pasaporte: «Roberto Antonio Vera». A este Roberto le asignaron un puesto diplomático para Guinea-Bisáu en su embajada en Rabat, Marruecos, y un automóvil con matrícula diplomática. «Ellos no tenían dinero», me dijo. «Yo los financiaba».

Finalmente, los estadounidenses descubrieron dónde estaba. Pero para las fuerzas del orden estadounidenses, arrestar a alguien que era diplomático en ejercicio, aunque solo lo fuera sobre el papel, planteaba un problema. Post sabía que, para capturar a Koleilat, tendrían que esperar a que viajara a un país cuyas autoridades estuvieran dispuestas a detenerlo.

Cuando la DEA recibió información de inteligencia de que Koleilat tenía previsto viajar al extranjero, los estadounidenses se prepararon para que fuera detenido al aterrizar. Pero, en el último momento, Koleilat cambió sus planes. «Sí teníamos fuentes dentro de su entorno y conseguimos algunas pistas sobre cuándo viajaría», recordó Carrera. «Teníamos esperanzas, pero finalmente no ocurrió».

Post había elaborado una teoría sobre Koleilat. Durante las muchas horas que había pasado sentado frente a delincuentes curtidos en una sala de interrogatorios, escuchándolos, había aprendido que quienes sobreviven lo hacen gracias a su instinto.

«Esos delincuentes exitosos habrían tenido éxito en cualquier cosa que hubieran elegido hacer en la vida», me dijo Post. «Tienen que sobrevivir en la selva». Nunca había conocido a Koleilat, pero creía comprender qué clase de hombre estaba persiguiendo. «Hay determinadas personas… a las que les gusta la acción. En el caso de Ali, si le decías: “Oye, amigo, puedes ganar esta cantidad de dinero siendo honesto”, habría elegido el lado sucio. Probablemente por la acción».

Post sospechaba que alguien de la red de Koleilat había conseguido acceder a información policial internacional y le advertía cuando las autoridades estaban acercándose. «Se convirtió en algo de conocimiento común», afirmó, «que estaban recibiendo avisos». Necesitaba que Koleilat abandonara su refugio en Rabat antes de que tuviera tiempo de descubrir la trampa.

A comienzos de 2014, un antiguo contacto criminal en Europa se acercó a Koleilat con una propuesta de negocios. El hombre estaba planeando un gran envío de cocaína desde Colombia y dijo que necesitaba ayuda. «Podemos ganar mucho dinero», recordó Koleilat que le dijo. El hombre lo invitó a Bélgica para reunirse y hablar del negocio. Koleilat sabía que abandonar Marruecos supondría un riesgo enorme. Pero algo en su interior lo inquietaba. Reservó sus billetes y se dirigió al aeropuerto de Casablanca. Ya había facturado y tenía la tarjeta de embarque en la mano cuando, de repente, sintió que algo iba mal.

«Tuve una sensación extraña», recordó. Dio marcha atrás y puso como excusa ante su contacto en Bélgica un problema en la embajada. Pero el hombre insistió. Volvió a invitar a Koleilat a Europa y, por segunda vez, este se dirigió al aeropuerto, solo para sentir que algo no estaba bien y regresar. Semanas después, llegó al aeropuerto por tercera vez, vestido con un traje y llevando su pasaporte diplomático. Atravesó la terminal, caminando con la misma cojera característica que arrastraba desde el accidente automovilístico de su infancia.

«La tercera vez», recordó Koleilat, «dije: que sea lo que tenga que ser». Atravesó la puerta de embarque y subió al avión.

Post había estado esperando precisamente ese momento. La DEA había retenido deliberadamente la orden internacional de arresto hasta que el avión de Koleilat estuviera en el aire. «Simplemente la mantuvimos guardada», dijo Carrera. «Una vez que está en el aire, no puede bajarse del avión».

Al aterrizar en Bruselas, Koleilat se acercó al mostrador de inmigración y entregó su pasaporte diplomático. El funcionario le informó tranquilamente de que se había emitido una orden de arresto en su contra. Koleilat levantó la mirada. La Policía belga lo estaba esperando. De repente, me dijo, «ya no era yo quien tomaba las decisiones».

Durante muchos meses, Koleilat permaneció recluido en condiciones de máxima seguridad en una prisión de Bélgica. Sus guardianes llevaban pasamontañas y todos sus movimientos, incluidas las reuniones con sus abogados, estaban vigilados. La embajada estadounidense trabajaba para conseguir su extradición y que afrontara cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York.

«Fue como capturar a un elefante blanco», dijo Post. Pero el ambiente en Newark distaba mucho de ser triunfal. Incluso encadenado, Koleilat era peligroso. «Siempre teníamos presente que este hombre iba a comprar su salida», afirmó Post. «Pensábamos que algo iba a suceder y que este individuo no llegaría a Estados Unidos».

Koleilat apeló su extradición y perdió. Once días después, el 28 de noviembre de 2014, Post recibió una llamada telefónica urgente y angustiada. «De repente, todo se volvió urgente. “Tienes que venir aquí ahora mismo”». Las autoridades estadounidenses y belgas habían descubierto un extraordinario plan para liberar a Koleilat. Habían obtenido información de que alguien planeaba secuestrar al embajador belga y al agregado militar en Beirut y exigir la liberación de Koleilat a cambio. Los funcionarios estadounidenses entendieron que, si las autoridades belgas se negaban, el plan consistía en ejecutar a los rehenes uno por uno hasta que cedieran.

Koleilat me dijo que nunca había solicitado ese plan y que la realidad estaba mucho menos avanzada de lo que creían los estadounidenses. Afirmó que un contacto de Oriente Medio lo había visitado en prisión y le había sugerido que podía organizar el secuestro de diplomáticos belgas para conseguir su libertad.

«No sucedió», dijo. «Solo surgió la idea». Pero los belgas no quisieron correr ningún riesgo. El proceso de extradición de Koleilat se aceleró repentinamente.

Koleilat recuerda con gran claridad lo que ocurrió después. Estaba sentado tranquilamente en su celda cuando «de repente llegaron muchos policías». Le cubrieron los ojos y los oídos, le sujetaron pesadas cadenas alrededor de las muñecas y los tobillos y le ajustaron un chaleco antibalas al cuerpo. Lo estaban trasladando a algún lugar. En el frío aire del exterior podía sentir la vibración del motor de un avión que esperaba en la pista. «Me dijeron: “Vas a Estados Unidos”».

Los guardias lo condujeron al avión y le quitaron la capucha. Sentado frente a él, mientras la luz de la cabina le inundaba los ojos, había un hombre vestido con una chaqueta azul de la DEA y unos pantalones vaqueros.

«¿Cómo estás?», dijo Post con su marcado acento de Jersey. «Todo bien, hermano. Ya estamos aquí. Vamos a ser buenos amigos».

El avión comenzó a desplazarse por la pista. Durante casi dos décadas, los aviones habían sido instrumentos de poder y libertad para Koleilat. Ahora estaba a punto de cruzar el Atlántico en uno que se había convertido en su jaula. Poco después del despegue, Post se volvió hacia él.

«Ali», le dijo. «¿Quieres beber algo?».

Koleilat pareció sorprendido.

«¿Alcohol?».

«Sí, hombre», respondió Post. «Lo que quieras. ¿Cuál es tu bebida favorita?».

Koleilat pidió un gin-tonic. Los dos hombres permanecieron sentados juntos, con el vaso en la mano de Koleilat, mientras el avión los transportaba hacia Estados Unidos. Este dio un sorbo.

«Sabía que sería mi última copa», recordó.

Cuando aterrizaron en Nueva York, los esperaba un equipo de agentes estadounidenses armados con fusiles y vestidos con equipamiento táctico negro. Trasladaron a Koleilat a un helicóptero y pronto sobrevolaba las luces de la ciudad rumbo al centro penitenciario de Manhattan.

Esta vez no había escapatoria. No había ningún soborno que Koleilat pudiera pagar ni ninguna estratagema que pudiera idear. Se enfrentaba a décadas de prisión en Estados Unidos. Pero todavía poseía algo de valor, algo que creía que los estadounidenses querrían: información. Aceptó colaborar formalmente con el Departamento de Justicia.

La naturaleza exacta de la información que Koleilat aceptó proporcionar a Estados Unidos sigue siendo confidencial, pero me contó que pasó semanas sentado frente a funcionarios que lo interrogaban, repasando su pasado y entregándoles lo que describió como «nombres, detalles y secretos». Finalmente, recibió una condena de ocho años de prisión, incluido el tiempo que ya había cumplido. Los dos hombres que habían trabajado para él en la República Dominicana recibieron condenas de más de 15 años cada uno.

Para algunos miembros de la DEA, aquello fue motivo de disgusto. «Me sorprendió. Me sorprendió muchísimo», dijo Joe Thompson, antiguo agregado de la agencia en la República Dominicana, que había ayudado a coordinar la redada en el aeropuerto de La Romana.

«Manipuló el sistema en su propio beneficio», afirmó Urben. «Está bien. Son cosas que pasan».

Koleilat pasó los años restantes de su condena bajo custodia federal en Nueva York. Ahora es un hombre libre. Cuando me reuní con él en Róterdam este año, el hombre que una vez fue conocido como Tío dijo que se había retirado del mundo del crimen y que ahora estaba concentrado en pasar tiempo con sus hijos. Tiene ocho, de cuatro mujeres.

«Me estoy haciendo viejo», me dijo mientras estábamos sentados en el vestíbulo de un hotel frente a la estación central de la ciudad.

Post también está retirado. Él y Carrera fundaron una empresa privada de investigaciones llamada Albatross Logistics and Consulting. Todavía pesca en la costa de Jersey, con la esperanza de atrapar uno grande. Este mes me envió una fotografía de una lubina rayada de 40 libras que había capturado.

Hay algo de lo que Post se arrepiente: nunca consiguió convertir a Koleilat en una fuente de información. «Ali me cayó bien cuando lo conocí», afirmó. «Realmente quería sacarlo de allí y trabajar con él. Podríamos haber construido casos muy importantes con ese hombre».

El autor, Miles Johnson. es periodista de investigación del Financial Times. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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