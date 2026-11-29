Miles de personas participaron este sábado en Efecto Mariposa, una feria interactiva y gratuita organizada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), a través de su plataforma Vivas y Libres, con el propósito de promover la prevención de la violencia contra las mujeres.

La jornada se desarrolló en el Parque Eugenio María de Hostos, en el Malecón de Santo Domingo, con la participación de quince organizaciones sociales e instituciones que ofrecieron información, orientación y herramientas para identificar, prevenir y enfrentar las distintas manifestaciones de violencia de género.

La iniciativa reunió a ciudadanos de diferentes edades en un espacio que combinó servicios de atención, actividades educativas, expresiones artísticas y dinámicas interactivas, bajo el mensaje de que la violencia contra las mujeres puede prevenirse y erradicarse mediante el compromiso del Estado y de toda la sociedad.

La directora ejecutiva de CIPAF, Syra Taveras Pineda, afirmó que la prevención debe asumirse como una responsabilidad colectiva y que es necesario dejar atrás la normalización de la violencia.

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Explicó que Efecto Mariposa nació con el propósito de acercar esta problemática a la ciudadanía, ofrecer herramientas concretas y promover acciones compartidas para transformar esa realidad.

Violencia de género: cifras que preocupan

Durante la actividad también se presentó el contexto de la violencia de género en República Dominicana, tomando como referencia los datos del Observatorio sobre la Violencia contra las Mujeres, presentado por CIPAF el pasado 23 de noviembre.

De acuerdo con ese informe, desde 2005 han sido asesinadas 2,258 mujeres y niñas por violencia de género en el país, lo que representa una víctima cada tres días y medio.

El documento establece que el 75 % de las víctimas murió a manos de su pareja o expareja, mientras que el 59.9 % fue asesinada dentro de su propia vivienda.

Asimismo, señala que en 182 casos los agresores pertenecían a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas y que más de 1,158 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad.

Cuatro pabellones para orientar y prevenir

La programación inició a la 1:00 de la tarde y estuvo distribuida en cuatro pabellones temáticos.

En el Pabellón de Atención, profesionales especializadas ofrecieron terapia psicológica y orientación legal básica, gratuita y confidencial. Según los organizadores, alrededor de 3,000 personas recibieron orientación y acompañamiento psicológico y jurídico.

Mientras que el Pabellón de Prevención reunió a quince organizaciones e instituciones que desarrollaron charlas, actividades educativas y espacios informativos sobre señales de alerta, prevención de la violencia y rutas de atención.

Entre las entidades participantes estuvieron el Ministerio de la Mujer, Profamilia, Plan International, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CEMUJER), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), la Asociación de Trabajadoras del Hogar y otras organizaciones sociales.

Por otro lado, el Pabellón de Bienestar y Reparación incluyó actividades de defensa personal, yoga y sanación a través del sonido, además de la charla «Autoestima e imagen», impartida por Nelsy Rodríguez.

También se realizó una intervención artística con tiza a cargo del colectivo Catcalls of DR, enfocada en visibilizar el acoso callejero.

En tanto, el Pabellón de Soluciones presentó un recorrido interactivo, sensorial y artístico compuesto por cinco estaciones: «El mural de lo que importa», «Detector de villanos invisibles», «Faro de conquistas», «Un mundo para todos» y «El rostro de la solución».

A través de estas experiencias, los asistentes fueron invitados a reflexionar sobre las diferentes formas de violencia y a imaginar alternativas para construir una sociedad libre de ellas.

Las actividades culminaron con el Concierto por Vidas Libres de Violencia, que marcó el cierre de la programación del Mes por Vidas Libres de Violencia, desarrollada por CIPAF en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre.

La organización reafirmó su compromiso de mantener actualizado el Observatorio sobre la Violencia contra las Mujeres, cuyos datos están disponibles para consulta pública en violencias.org.do.

Asimismo, aseguró que continuará articulando esfuerzos con organizaciones sociales e instituciones públicas para fortalecer la prevención, la atención y las respuestas frente a la violencia contra las mujeres en República Dominicana.

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