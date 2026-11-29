El terapeuta familiar dominicano Francis Williams advirtió que la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes debe ocupar un lugar central en las políticas públicas de América Latina, al considerar que proteger la infancia representa una de las inversiones sociales más importantes para reducir la violencia en el futuro.

Williams expuso este planteamiento durante la Cumbre Internacional de Líderes, celebrada en Boston, donde presentó la ponencia "Prevención: la inversión social más rentable de América Latina".

El especialista, CEO de la firma consultora VIBE RD, vinculó la protección infantil con la terapia familiar, el desarrollo humano y los costos económicos que generan la violencia y la desprotección durante la niñez.

Durante su intervención, abordó la responsabilidad afectiva como una práctica que trasciende las relaciones de pareja y que también debe estar presente en los vínculos familiares y comunitarios.

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Señaló que la normalización del castigo físico y la agresión verbal como métodos de crianza contribuye a reproducir patrones de violencia entre generaciones, especialmente cuando los menores carecen de acompañamiento adulto y redes de apoyo.

Violencia infantil y sus consecuencias

Para ilustrar las consecuencias de la desprotección, Williams compartió el caso de un niño de 12 años de Santo Domingo Este, identificado en su relato como "Jesús", quien era sometido a castigos físicos por parte de su padrastro cuando no conseguía vender mercancías en las calles.

De acuerdo con el caso presentado por el terapeuta, el menor también enfrentaba condiciones de precariedad familiar y dificultades para mantenerse en la escuela. Durante su adolescencia, estas experiencias estuvieron relacionadas con conductas disruptivas.

"Sus actos no eran justificables, pero sí comprensibles a la luz de la historia que lo antecedió", expresó Williams al explicar la importancia de analizar los factores que inciden en la conducta de niños y adolescentes.

El especialista citó datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y UNICEF, según los cuales el 54.9 % de los niños, niñas y adolescentes dominicanos de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos violentos de disciplina en el hogar.

El levantamiento también registra un 37.9 % de castigo físico y un 43 % de agresión psicológica, de acuerdo con las cifras presentadas durante la ponencia.

La prevención como inversión social

Williams sostuvo que la protección infantil no debe limitarse a una respuesta asistencial ante situaciones de vulnerabilidad, sino asumirse como una estrategia con efectos a largo plazo en la economía y la seguridad ciudadana.

Entre los beneficios que atribuyó a la prevención temprana, mencionó la reducción de futuros gastos públicos en justicia penal juvenil, salud mental y rehabilitación; el fortalecimiento del desarrollo cognitivo y la permanencia escolar; y la posibilidad de interrumpir ciclos familiares de violencia y exclusión.

También señaló que una intervención oportuna puede reducir factores de riesgo asociados al reclutamiento de menores por redes delictivas y generar beneficios sociales que trascienden a las familias directamente involucradas.

El terapeuta llamó al Estado, la academia y la sociedad civil a impulsar acciones sostenidas para transformar las prácticas de crianza y fortalecer los mecanismos de protección de la niñez.

Presenta su libro "HumanIA"

Durante su participación en Boston, Williams también compartió los planteamientos de su libro "HumanIA: Psicología de lo inesperado en una vida programada", una obra que aborda la relación entre la inteligencia emocional, la vulnerabilidad humana y el avance de la inteligencia artificial.

A través de este trabajo, el autor propone reflexionar sobre la importancia de preservar la empatía, los vínculos afectivos y el cuidado de las personas en sociedades cada vez más marcadas por la automatización.

Al concluir su exposición, insistió en que la prevención de la violencia requiere actuar antes de que las experiencias de abandono y maltrato se conviertan en problemas sociales de mayor alcance.

"Proteger a un niño hoy es evitar tener que rescatar a una sociedad entera mañana", afirmó.

Sobre Francis Williams

Francis Williams es terapeuta familiar, académico, conferencista internacional y autor dominicano. Es CEO de VIBE RD, firma dedicada a la consultoría estratégica, la formación y el desarrollo de iniciativas orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

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