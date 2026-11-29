Para muchos fue una sorpresa que la toma de rehenes en un supermercado de Colombia terminara este miércoles con un solitario muerto, teniendo al frente a un presidente como Abelardo de la Espriella que no duda, pistola al cinto y a la vista, a la hora de pronunciar beligerancia al mejor estilo del estadounidense Donald Trump, caiga quien caiga.

"«Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás", anunció Trump en abril sobre lo que finalmente no cumplió en Irán y esta semana complementó al cuestionar al gobernador de California, Gavin Newsom, por conmutar las condenas de muerte de 548 presos: «los enemigos son aquellos que violan y asesinan a nuestros ciudadanos y no merecen misericordia».

El ultraderechista José Antonio Kast ganó en Chile precisamente por decir lo mismo, aunque en los hechos sorprendió asimismo al conocerse que decenas y decenas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad recibieron reducciones de sus penas solo entre marzo y septiembre de 2026.

La lucha contra los delincuentes ha dejado de ser exclusivamente una cuestión policial y judicial para convertirse en uno de los principales terrenos de confrontación política en América y eso se verifica en declaraciones y operaciones armadas tipo "código 29″, capturas masivas y amenazas de penas extremas y otras ejecuciones que confirman como tendencia la reivindicación de la autoridad del Estado frente a organizaciones criminales que han conseguido desafiar sus instituciones.

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Tres presuntos asaltantes mueren en enfrentamientos tras intento de robo en Sabana Yegua. "Poner en 29″

Esta discusión tuvo esta semana una particular intensidad con estas sentencias de Trump y de Abelardo de la Espriella y otras de un tenor parecido provenientes del argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

"El respeto de los derechos humanos y la transparencia deben guiar toda operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad", respondió Alix Didier Fils-Aimé a Amnistía Internacional y a cuanto organismo que exige legalidad y humanidad tras al menos 60 pandilleros muertos en pocos días.

Cuartel General de la pandilla 400-Mawozo de Haití bombardeado por fuerzas salvadoreñas de Bukele.

"Los criminales no merecen misericordia" fue una declaración que Trump decoró el mismo lunes 23 de noviembre con su firma en un memorando que amplía los supuestos en los que el Departamento de Justicia debe solicitar la pena de muerte. Entre ellos, el asesinato de menores y homicidios cometidos durante violaciones, abusos sexuales, explotación sexual infantil, trata de personas o secuestros.

El documento también ordena acelerar la ejecución de las condenas federales a muerte, dando prioridad a los procedimientos de apelación y a las actuaciones judiciales posteriores a la sentencia.

En un mitin celebrado el 19 de octubre, Trump ya había confirmado su apego a la pena de muerte para tratantes de personas y asesinos de policías o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como para los grandes narcotraficantes, entre los que incluye con el agravante de "narcoterrorista torturador" al venezolano Nicolás Maduro, cuya violenta captura por marines estadounidenses enviados por él a Caracas siguió personalmente desde el comando a distancia.

Un Trump satisfecho gracias a una transmisión "en vivo" que registró el centenar de muertos que dejó la operación militar de solo un par de horas a inicios de año y que incluyó el frustrado empeño del dictador de correr para encerrarse en una habitación blindada, autonegándose el derecho a la dignidad que suele ejercerse con mano propia.

Fotografía publicada por Trump en la que se lo ve junto a John Ratcliffe y Pete Hegseth viendo la transmisión de la violenta captura de Nicolás Maduro.

La diferencia entre una política de seguridad rigurosa y una justicia que prescinda de garantías resulta especialmente importante.

La pena de muerte se supone que no es una sanción que pueda imponerse por la simple calificación política de alguien como criminal: requiere un proceso judicial, pruebas y garantías de defensa, aunque en muchos casos todo ello no es más que sainetes de aparente legalidad.

Bukele: exportar la guerra contra las pandillas

Nayib Bukele ha conseguido que su política de seguridad trascienda las fronteras salvadoreñas y que su fama de implacable contra delincuentes probados o simplemente sospechosos reciba más y más ovaciones. Esta semana, volvió a defender su modelo con la intervención militar cada vez más letal de sus soldados en Haití.

El jueves aseguró que los aproximadamente 2.500 militares salvadoreños desplegados en territorio haitiano simplemente están dando «una lección» a las pandillas.

«Así como se las dimos a las pandillas de acá, lo estamos haciendo allá y ustedes han visto», manifestó durante un discurso ante miles de sus seguidores en San Salvador, los que se multiplican entre los haitianos y los nacionales de otros países que lo quisieran clonado y al mando en sus terruños.

El modelo que Bukele aplica en El Salvador desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción contra las pandillas, ha conseguido una reducción significativa de la violencia homicida, según los datos oficiales, y ha sido presentado por el Gobierno como una recuperación de la seguridad para la población.

Sin embargo, también ha generado cuestionamientos por matanzas, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, violaciones del debido proceso y otros males que afean su desempeño.

Human Rights Watch informó en su balance sobre El Salvador que las autoridades habían detenido a más de 90.000 personas bajo el régimen de excepción, entre ellas más de 3.000 menores de edad. La organización documentó abusos y cuestionó la falta de garantías judiciales en numerosos procesos.

¿Puede un Gobierno conseguir una reducción de la violencia a costa de suspender garantías fundamentales y mantener a miles de personas encarceladas sin que sus responsabilidades penales hayan sido establecidas mediante procesos adecuados? Bukele ha convertido esa pregunta en una confrontación contra quienes -les achaca- reclaman garantías solo para los bandidos.

Su intervención en Haití hizo que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advirtiera el 24 de noviembre que el despliegue de tropas salvadoreñas fuera de la estructura de mando de la fuerza respaldada por Naciones Unidas plantea riesgos de descoordinación, víctimas civiles y ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.

Haití: primer ministro celebra la caída de los cabecillas

Alix Didier Fils-Aimé y Bukele

La mano dura que demuestra el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, no cosecha los mismo aplausos, quizás porque se le incluye entre los culpables, directo o indirecto, de la crisis de seguridad con bandas armadas controlando extensas zonas y debilitando certeramente a las instituciones.

El 6 de noviembre, después de conocerse la muerte de Mathias Saintil, presunto líder de una de tantas organizaciones criminales, Fils-Aimé publicó un mensaje en el que celebró el resultado de la operación policial con un simple «un jefe de banda menos».

El 10 de noviembre, durante una visita a Kenscoff, volvió a advertir que los integrantes de las pandillas y sus jefes no tendrían descanso. Sus palabras acompañan la cooperación militar y de seguridad con El Salvador, pero no logran el reconocimiento que sí recibe Bukele.

Previamente, el 3 de noviembre, explicó que la fuerza internacional no llegó a Haití para sustituir al Estado, sino para apoyarlo, y nueva vez agradeció a Bukele su colaboración y defendió la recuperación del control territorial como condición para restablecer la seguridad y organizar elecciones.

Cada vez suman más los presuntos integrantes de bandas armadas muertos durante las operaciones y menos los soldados y agentes policiales fallecidos o heridos. También se ha incrementado la utilización de drones explosivos y de participación de diferentes fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional insiste que los Gobiernos de Haití y El Salvador publiquen los acuerdos que regulan el despliegue militar, expliquen quién ejerce el mando y garanticen investigaciones independientes sobre posibles violaciones de derechos humanos.

Casi a diario les recuerda que combatir a las bandas criminales no exime a los Estados de respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

La tragedia haitiana demuestra que la ausencia de autoridad estatal convierte a la población en rehén de organizaciones armadas, pero también que una operación militar sin controles, transparencia y rendición de cuentas añade y no quita riesgos a una sociedad ya castigada en demasía t durfante tanto tiempo.

Milei: «El que las hace, las paga», aunque sea un niño

El presidente argentino, Javier Milei, es otro que ha hecho de la defensa del orden, la propiedad privada y el castigo a los infractores una parte fundamental de su discurso político, pero no por ello su popularidad deja de caer.

Uno de sus mensajes más contundentes sigue siendo el que publicó por primera vez el 29 de marzo de 2024, cuando fue detenido el presunto responsable del asesinato de Bruno Bussanich, un empleado de una estación de servicio de Rosario: «El que las hace, las paga», escribió Milei en sus redes sociales.

El caso tuvo una particular repercusión porque el sospechoso era un adolescente de 15 años. La respuesta del Gobierno fue reivindicar la fórmula «delito de adulto, pena de adulto», que posteriormente se convirtió en lema de su política penal.

El 27 de febrero de 2026, cuando el Senado argentino aprobó el nuevo régimen penal juvenil, la Oficina del Presidente volvió a utilizar esa expresión y celebró la reducción a 14 años de la edad de imputabilidad.

Milei también ha llevado su discurso al terreno de la inmigración irregular y, como Trump, no diferencia claramente entre terroristas y migrantes. En septiembre de 2026 aseguró que Argentina había expulsado "a 30.000 terroristas desde 2025″.

Sin embargo, una investigación de EL PAÍS publicada el 29 de septiembre contrastó esa afirmación con los registros oficiales y encontró que las cifras no respaldaban la existencia de esas expulsiones de terroristas. Los datos correspondían, en buena medida, a rechazos migratorios, inadmisiones y personas con antecedentes penales o documentación irregular.

La lucha contra el terrorismo, el control migratorio y la persecución de los delitos comunes son materias diferentes, pero confundirlas deliberadamente y equipararlas amplía indebidamente la categoría de enemigo del Estado.

Colombia: De la Espriella promete que los bandidos terminarán muertos o sometidos

Combo de Espriella armado con pistola y fusil

El nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, ha convertido la recuperación de la autoridad estatal y la ofensiva militar contra las organizaciones criminales en los ejes de su política de seguridad.

El 15 de noviembre, al presentar el balance de sus primeros 100 días de Gobierno, informó de 51.254 capturas por diferentes delitos, 6.336 armas de fuego incautadas y 167 extradiciones firmadas, de las cuales 91 ya se habían ejecutado.

También comunicó que su administración había ordenado más de 5.000 operativos de control en cárceles y 2.568 traslados de presos para impedir que las organizaciones criminales continuaran dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.

En su alocución sostuvo que había puesto fin a los procesos de diálogo de la denominada paz total: Previamente, el 22 de septiembre, advirtió a los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que, si no se sometían a la Justicia, terminarían «en una bolsa y muertos».

La advertencia se produjo después de que siete integrantes de esa organización, entre ellos un cabecilla conocido como alias Cholo, murieran en un operativo de la Fuerza Pública en Santa Marta.

Siempre en noviembre, durante diversos operativos policiales, el presidente de Colombia se dirigió a personas capturadas con expresiones tales como «tú lo que eres es un bandido» y «así es que se doma a un bandido», presunción de inocencia claramente negada a personas señaladas por el mandatario.

Los atentados con drones en Cúcuta, el coche bomba en Villavicencio, que dejaron decenas de heridos, y la toma de rehenes en Cartagena de Indias han vuelto a poner en evidencia la capacidad de las organizaciones armadas para atacar en centros urbanos y no solo en zonas selváticas.

México dejó atrás política AMLO de "Abrazos, no balazos"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el de Estados Unidos. La captura de capos del narcotráfico en México, con la ayuda de la inteligencia estadounidense, refleja una mayor cooperación con Washington durante la administración de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien se encuentra bajo presión por parte de Donald Trump para mostrar resultados en la guerra contra el narcotráfico. (Foto de Rodrigo Oropeza y JEFF KOWALSKY / AFP)

La captura de capos en México con ayuda de inteligencia estadounidense refleja una mayor cooperación con Washington durante el gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum, bajo presión de Donald Trump para mostrar resultados en la guerra antidrogas.

El último ejemplo de esta colaboración fue la reciente detención del jefe narco Fausto Isidro Meza -alias "Chapo Isidro", uno de los 10 hombres más buscados por el FBI- en un espectacular operativo con helicópteros artillados.

Sheinbaum se aleja así de la política de "Abrazos, no balazos" de su predecesor y coideario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con los narcotraficantes, que durante su mandato evitó enfrentamientos directos con cárteles.

AMLO también eludió reconocer la cooperación con Estados Unidos en los operativos que se hicieron durante su gobierno, a diferencia de Sheinbaum.

Los mexicanos "han sido más cooperativos, mucho más cooperativos que la pasada administración", señaló al Congreso en junio el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin.

Pero Sheinbaum impone condiciones: bienvenida la inteligencia estadounidense pero no agentes extranjeros en territorio mexicano, como ha ofrecido el propio Trump, nunca satisfecho con los resultados.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en septiembre: "Los mexicanos han ido más lejos que nunca al perseguir a estos grupos, pero todavía no es ni de lejos suficiente".

Trump amenaza con atacar a los carteles de la droga si el propio gobierno mexicano no lo hace.

La colaboración, sin embargo, es "contradictoria", estimó Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional y explicó: "México coopera mucho para capturar, apresar, investigar narcos (…) pero no los narcopolíticos".

En abril, Washington señaló al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener nexos con el narco. Rocha, afiliado al partido Morena de la presidenta y de AMLO, dejó el cargo, pero no ha sido procesado y Sheinbaum insiste en que no hay pruebas para detenerlo.

Más de 100 funcionarios públicos han sido capturados en el marco de la Operación Enjambre, lanzada por el gobierno de Sheinbaum contra políticos vinculados con grupos criminales, pero se trata de oficiales de nivel municipal.

El propio secretario de Seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, asegura que los carteles han podido actuar "con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper".

El operativo para capturar al Chapo Isidro y su mando mayor el 20 de noviembre fue hollywoodense. Cuatro militares y 16 presuntos delincuentes murieron esa noche.

210 "agresores" murieron en promedio cada año durante el sexenio de AMLO en "enfrentamientos" entre el Ejército y bandas criminales. Solo en 2025, ya con Sheinbaum, murieron 321.

Las detenciones de las fuerzas armadas también se duplicaron bajo el actual gobierno, al pasar de 7.230 en 2023 a 18.138 en 2025.

¿Dónde termina la mano dura y comienza el abuso del poder?

Las declaraciones de estos gobernantes reflejan una tendencia regional: la reivindicación de la fuerza estatal como respuesta prioritaria frente a la delincuencia organizada, ya sea a balazos, drones, pena de muerte judicial, detenciones masivas, operaciones militares, capturas y extradiciones, retórica de sometimiento de los criminales y terroristas. Todo apunta a debatir sobre los límites del poder estatal.

El deber de un Gobierno es proteger a sus ciudadanos. Ninguna sociedad está obligada a aceptar que bandas criminales impongan sus propias leyes, secuestren, extorsionen, asesinen o conviertan barrios y comunidades en territorios bajo su control. Tampoco puede exigirse a las víctimas que acepten como inevitable la impunidad de sus agresores.

Sin embargo, el Estado no puede combatir la ilegalidad con ilegalidades, convirtiéndose en una fuente de arbitrariedad. Una persona detenida no es automáticamente culpable; un sospechoso no pierde sus derechos por la gravedad del delito que se le atribuye, y una operación policial o militar no queda legitimada únicamente porque sus responsables la presenten como una victoria.

La justicia debe distinguir entre el delincuente probado, el sospechoso, el inocente y quien ha sido víctima de una acusación equivocada. Esa distinción es precisamente la razón de ser de los tribunales, las pruebas y el derecho de defensa.

Se trata de conseguir que el delincuente sea detenido, juzgado y sancionado conforme a la ley, y que las víctimas reciban protección y reparación. Cuando se trata de organizaciones armadas, también hay que recuperar los territorios, desmantelar sus estructuras financieras y evitar que vuelvan a controlar a la población.

Nadie debe invitar a justificar la violencia ni a defender la impunidad cuando se trata de construir o reconstruir un modelo de sociedad cuyo poder político debe superar la muerte o el encarcelamiento en la única respuesta que parece ofrecer.

¿Bandido bueno? La sociedad tiene derecho a exigir que el criminal responda por sus actos, pero el Estado democrático tiene la obligación de demostrar que puede hacerlo sin dejar de ser un Estado de derecho, aunque los votantes más radicales exijan no tener más que buena puntería.

Aldo Rodríguez Villouta Radicado en República Dominicana desde 2017, donde trabaja en Acento (www.acento.com.do) y dirige la oficina dominicana de GlobeArt de Chile, su país natal. Previamente, corresponsal de Inter Press Service (IPS), Agencia EFE, Latin American New Service (Lans, EEUU), Associated Press (AP) y BBC en Ecuador, Brasil, Italia y Venezuela. Paralelamente, corresponsal en Venezuela y Ecuador de Monitor de Radio Red de México y colaborador de la Agencia France Press (AFP) y en varios medios de prensa nacionales de esos y otros países, entre ellos Ecuadoradio y Diario Meridiano, de Ecuador, y Gazeta Mercantil, versión Mercosul en Río de Janeiro. Ver más